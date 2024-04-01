Врач назвал возможный диагноз Кейт Миддлтон

Принц Уильям старается быть рядом с больной супругой

01 апреля 2024, 13:15, ИА Амител

Кадр из видео / Daily Mail

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может страдать от рака прямой кишки. Об этом сообщает StarHit.

Королевский эксперт Марк Рош заявил, что, по информации источников, Миддлтон делали операцию по поводу гистepэктомии. Предположительно, у нее pак толстой кишки.

Принц Уильям старается быть рядом с больной супругой, а их совместные дети знают о заболевании матери.

Представители Королевского дворца пока не говорят о том, когда Кейт Миддлтон сможет появиться на публике.