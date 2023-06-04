Врач рассказал, кому опасно пить минеральную воду
Некоторым стоит совсем отказаться от этого напитка
04 июня 2023, 20:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-гастроэнтеролог Андрей Соколов рассказал о том, что не для всех одинаково полезна минеральная вода. Его слова передаёт "Свободная пресса".
По словам Соколова, страдающие от болезней печени и почек должны ограничить объёмы употребления минералки или совсем отказаться от неё.
Также он добавил, что солёная минеральная вода увеличивает вероятность появления отёков.
Ещё две категории людей, которым стоит внимательнее относиться к объёмам употребления минеральной воды, – сердечники и гипертоники.
22:45:17 04-06-2023
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22:45:44 04-06-2023
Копец, какая новость
07:24:36 05-06-2023
для печени, почек, сердца, сосудов, вредно --- тогда она вообще для чего полезна? Для горла?