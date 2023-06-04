Врач рассказал, кому опасно пить минеральную воду

Некоторым стоит совсем отказаться от этого напитка

04 июня 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-гастроэнтеролог Андрей Соколов рассказал о том, что не для всех одинаково полезна минеральная вода. Его слова передаёт "Свободная пресса".

По словам Соколова, страдающие от болезней печени и почек должны ограничить объёмы употребления минералки или совсем отказаться от неё.

Также он добавил, что солёная минеральная вода увеличивает вероятность появления отёков.

Ещё две категории людей, которым стоит внимательнее относиться к объёмам употребления минеральной воды, – сердечники и гипертоники.