Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

Авторы инициативы отметили, что сегодня все чаще появляется информации об инцидентах вокруг экзамена

23 июня 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму в пятницу, 23 июня, внесут законопроект по отмене ЕГЭ и переходу на другую систему оценки знаний, сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"Самое время отменить ЕГЭ. Отменить в пользу классических экзаменов", – подчеркнул депутат.

Нилов отметил, что сегодня все чаще появляется информация об инцидентах вокруг ЕГЭ. Например, экзамен приводит к психологическим срывам среди выпускников и росту случаев суицида.

Кроме того, происходят также скандалы с завышением баллов в ряде регионов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ и сбоями при обнародовании результатов экзамена.

Нилов указал, что в законопроекте "прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний".

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