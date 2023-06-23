Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
Авторы инициативы отметили, что сегодня все чаще появляется информации об инцидентах вокруг экзамена
23 июня 2023, 14:02, ИА Амител
В Госдуму в пятницу, 23 июня, внесут законопроект по отмене ЕГЭ и переходу на другую систему оценки знаний, сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
"Самое время отменить ЕГЭ. Отменить в пользу классических экзаменов", – подчеркнул депутат.
Нилов отметил, что сегодня все чаще появляется информация об инцидентах вокруг ЕГЭ. Например, экзамен приводит к психологическим срывам среди выпускников и росту случаев суицида.
Кроме того, происходят также скандалы с завышением баллов в ряде регионов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ и сбоями при обнародовании результатов экзамена.
Нилов указал, что в законопроекте "прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний".
Ранее психолог в беседе с amic.ru рассказала, как подготовиться к ЕГЭ: хорошо выспаться, правильно дышать и еще пять советов.
14:08:16 23-06-2023
Пора разобраться с проведением ГИА на Кавказе, в Краснодаре и Ростове, где необъективные результаты при поголовном списывании!!
19:26:23 23-06-2023
Гость (14:08:16 23-06-2023) Пора разобраться с проведением ГИА на Кавказе, в Краснодаре ... Так у них даже экзамен на краповый берет сдают кросс едя на автомобиле.
14:11:49 23-06-2023
как хорошо , что моя дочь уже студентка
14:18:40 23-06-2023
И как результаты станут объективнее на экзамене, если оценивать будет человек? Какая-нибудь Тамара Едросовна на основании личных симпатий и антипатий будет решать судьбу ребенка? А какое будет на них давление от уважаемых людей? Это просто гигантское поле для коррупции.
14:47:06 23-06-2023
Гость (14:18:40 23-06-2023) И как результаты станут объективнее на экзамене, если оценив... Ну так пусть учителя с других школ приходят и принимают экзамены не у своих учеников. Как сейчас на ЕГЭ. Дети ходят в другие школы и учителей прикрепляют за другими школами
20:30:07 23-06-2023
Гость (14:47:06 23-06-2023) Ну так пусть учителя с других школ приходят и принимают экза... Вот учителю не понравилось, что у твоей дочки есть золотые серёжки, а у неё нет. Как думаешь, сколько ребёнок протянет против учителя? И бац. Трояк. Головой-то думай или не учили этому?
14:44:37 23-06-2023
меня такая Тамара Едросовна и завалила в школе, но в вузе преподы были более объективны и меня они не знали - поступила легко
15:04:29 23-06-2023
Холивар. Нет хороших вариантов - есть хорошие деньги.
15:12:19 23-06-2023
Гость (14:18:40 23-06-2023) И как результаты станут объективнее на экзамене, если оценив... Ну как-то же оценивали в советское время. А советское образование признавалось лучшим в мире. Фраза пр-та Кеннеди после полёта Гагарина: «Победило советское образование. Ребята, надо учить физику, иначе нам придется учить русский»." сомнительна. Более аутентичная звучит так: "советские высшие учебные заведения выпускают в 3 раза больше инженеров и в 4 раза больше врачей, чем Соединенные Штаты... В то же время они практически ликвидировали неграмотность: с начала века доля людей, имеющих более чем 7-классное образование, выросла в 23 раза. Увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы." Но сейчас деградация не в количестве, а в качестве. И ЕГЭ, как форма тестирования, не самая страшная беда, а скорее громоотвод от более серьезных методологических проблем.
20:28:05 23-06-2023
М (15:12:19 23-06-2023) Ну как-то же оценивали в советское время. А советское образо... А потом полстраны банки у телевизора заряжали.
15:12:43 23-06-2023
Учителя других школ имеют так же непредсказуемую компетенцию... сотовые телефоны и банковские карты. Тем более учителя перечисленных регионов. В этом году были задания в Москве отличные от заданий на востоке, ужас как неудобно, может поэтому кто-то и пытается отменить
15:13:20 23-06-2023
а всех виновных в том, что ЕГЭ вообще внедрили, наказать!
16:07:39 23-06-2023
Корректировка: И шумиха вокруг ЕГЭ как формы тестирования - это скорее громоотвод от содержания, от более серьезных методологических проблем в образовании.
16:50:39 23-06-2023
Популизм чистой воды. Никто не отменит ЕГЭ, хоть завноситесь этих законопроектов.
22:55:18 23-06-2023
ЕГЭ это не образование, а оценка полученных знаний вашими одаренными учителями для отсеивания безумцев от нормальных ВУЗов. В этом году ещё с пронырами смогли фокус провернуть. При его отмене никто умнее не станет, никаких изменений в учительском составе не грозит, но бал поднять одни и рубль другие легко
18:15:11 24-06-2023
Гость (20:30:07 23-06-2023) Вот учителю не понравилось, что у твоей дочки есть золотые с... Не надо считать учителей настолько уж беспринципными. Пусть ваша дочь учится как надо, а не ищет оправданий своих неудач.