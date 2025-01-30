Выбираем глазами. Эксперт о том, как упаковка товара может взорвать продажи

За что осознанно готов переплачивать покупатель

30 января 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFHM4a3r

Фантик или продукт? Что на самом деле выбирает покупатель на полках магазинов. И насколько важно влияние "правильной" упаковки на поведение потребителя. Об этом рассказывает гость "Переговорки" на amic.ru – основатель компании "АльфаПак 22" Даниил Ненашев. Поговорили о современных тенденциях упаковки, о том, что сейчас происходит на этом рынке и за что готов осознанно переплачивать потребитель. А еще узнали, кто сегодня законодатель моды в этой сфере.

Кто в "Переговорке"



Основатель компании "АльфаПак 22" Даниил Ненашев.

Предприятие занимается производством и продажей одноразовой посуды и упаковочных материалов. На данный момент компания "АльфаПак 22" – один из лидеров в сфере упаковки.



Даниил Ненашев принимает активное участие в благотворительной деятельности, волонтер проекта "Михутка". Воспитывает двух дочерей.

01:14 Что означает "АльфаПак 22"?

01:59 "Стремительно развивается и это будет еще долго". О том, что сейчас происходит на рынке упаковки.

02:32 Первичная, вторичная, третичная. О том, какой бывает упаковка и зачем все это надо.

04:04 Влияет на все. О том, как покупатель реагирует на упаковку.

04:46 Какие современные тренды появились в сфере упаковки?

06:19 Какие страны сегодня считаются законодателями моды в сфере упаковки и что интересного они предлагают?

07:39 "Это только вы могли придумать". История о том, как на Алтае один завод сумел обойти конкурентов только за счет того, что сменил упаковку на товаре.

10:02 О том, кому идет стиль минимализм, а кому надо яркое.

10:58 Что именно производит "АльфаПак 22" и на что способно предприятие еще?

13:35 За какую упаковку готовы переплачивать покупатели?

16:15 Сравниваем: сколько разлагается пластик и экологическая тара.

17:01 О том, как намерена развиваться дальше молодая и амбициозная компания.

18:01 "Это должно идти от чистого сердца". О благотворительных проектах, которые поддерживает "АльфаПак 22".

ООО "АЛЬФАПАК 22"

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