Выбираем глазами. Эксперт о том, как упаковка товара может взорвать продажи
За что осознанно готов переплачивать покупатель
30 января 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFHM4a3r
Фантик или продукт? Что на самом деле выбирает покупатель на полках магазинов. И насколько важно влияние "правильной" упаковки на поведение потребителя. Об этом рассказывает гость "Переговорки" на amic.ru – основатель компании "АльфаПак 22" Даниил Ненашев. Поговорили о современных тенденциях упаковки, о том, что сейчас происходит на этом рынке и за что готов осознанно переплачивать потребитель. А еще узнали, кто сегодня законодатель моды в этой сфере.
Кто в "Переговорке"
Основатель компании "АльфаПак 22" Даниил Ненашев.
Предприятие занимается производством и продажей одноразовой посуды и упаковочных материалов. На данный момент компания "АльфаПак 22" – один из лидеров в сфере упаковки.
Даниил Ненашев принимает активное участие в благотворительной деятельности, волонтер проекта "Михутка". Воспитывает двух дочерей.
01:14 Что означает "АльфаПак 22"?
01:59 "Стремительно развивается и это будет еще долго". О том, что сейчас происходит на рынке упаковки.
02:32 Первичная, вторичная, третичная. О том, какой бывает упаковка и зачем все это надо.
04:04 Влияет на все. О том, как покупатель реагирует на упаковку.
04:46 Какие современные тренды появились в сфере упаковки?
06:19 Какие страны сегодня считаются законодателями моды в сфере упаковки и что интересного они предлагают?
07:39 "Это только вы могли придумать". История о том, как на Алтае один завод сумел обойти конкурентов только за счет того, что сменил упаковку на товаре.
10:02 О том, кому идет стиль минимализм, а кому надо яркое.
10:58 Что именно производит "АльфаПак 22" и на что способно предприятие еще?
13:35 За какую упаковку готовы переплачивать покупатели?
16:15 Сравниваем: сколько разлагается пластик и экологическая тара.
17:01 О том, как намерена развиваться дальше молодая и амбициозная компания.
18:01 "Это должно идти от чистого сердца". О благотворительных проектах, которые поддерживает "АльфаПак 22".
ООО "АЛЬФАПАК 22"Реклама
10:00:14 30-01-2025
Производители товаров в погоне за продажами, уже всю планету загадили своими упаковочными материалами!!!
А на нас всё спирают! Дескать это народ плохой, как будто это мы с вами производим не разлогающуюся химически вредную упаковку!? Лишь для того что бы просто продать товар!...
23:29:07 01-02-2025
какой симпатичный алтаец! женатый?!