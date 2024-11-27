"Это уже победа". Финалисты "Народного знака качества" рассказали о значимости премии

И оценили его вклад в поддержку предпринимателей региона

27 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вечером 26 ноября в Барнауле торжественно награждали победителей премии "Народный знак качества" 2024 года. Amic.ru пообщался с некоторыми финалистами, вошедшими в тройку лидеров своих номинаций, и узнал, что для них значит признание горожан. Ведь оказаться в числе лучших – это не просто почетная грамота, это знак доверия десятков тысяч барнаульцев.

Двигатель прогресса

Для строительной компании "АРС22", вошедшей в тройку претендентов на победу в номинации "Малоэтажное строительство", премия стала мощным стимулом к развитию. "Любое соревнование – это двигатель прогресса", – уверен директор фирмы Евгений Боряков.

По его словам, участие в премии – это не только возможность получить признание, но и шанс оглянуться назад, вспомнить о прошлых заказчиках, пообщаться с ними, получить обратную связь и, быть может, даже новые заказы.

Евгений Боряков (справа) и команда "АРС22" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"В конце концов, это возможность напомнить о себе, чтобы было и им приятно, и нам. У нас ведь много заказчиков: от металлурга до депутата. Они сейчас следят за нами, знают, что мы вошли в тройку финалистов, поздравляют, желают победы", – рассказал Евгений Боряков.

"Золото" в компании не взяли, но уверены: задел на будущую победу точно есть.

Признание – уже победа

Приятно оказаться в числе лучших и директору "Грузового центра "Медведь" Вадиму Абразумову. Компания участвует в премии впервые, но уже достигла хороших результатов и смело заявила о себе на рынке коммерческого транспорта. Первый раз и сразу – победа в номинации "Официальный автодилер".

Директор "Грузового центра "Медведь" Вадим Абразумов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Очень приятно попасть в тройку с сильными компаниями, для нас это уже победа. Мы поняли, что работаем в правильном направлении. Занимаемся хорошим делом, помогаем людям. Это самое главное – решать проблемы своих клиентов", – поделился Вадим Абразумов.

Уже выйдя на сцену за заветной статуэткой, глава компании признался: победа была все-таки неожиданной, но очень приятной.

Становимся лучше и развиваемся

Основатель компании "АльфаПак 22" Даниил Ненашев считает, что попадание компании в тройку сильнейших – это большое, но закономерное достижение. В "АльфаПак 22" очень тепло и хорошо относятся к клиентам. А еще – работают над имиджем и продуктом. Голосованием в "Народной знаке качества" (а победителей выбирали исключительно по числу голосов на сайте народныйзнаккачества.рф) клиенты выражают свою благодарность. И тем самым компания становится еще лучше, это позволяет ей развиваться. А сам формат мероприятия очень важен для региона.

"Это очень знаковое событие. С каждым годом мероприятие становится только лучше. Уровень уже очень высокий. В прошлом году мы тоже участвовали", – поделился впечатлениями Даниил Ненашев.

Основатель "АльфаПак 22" Даниил Ненашев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На вес золота

О том, что получить такой отклик от клиентов очень ценно для бизнеса, говорит руководитель розничного направления Сибири Kerama Marazzi* Мария Никитина. По ее словам, сегодня в условиях конкуренции тяжело бороться за потребителей. А потому каждый голос особенно важен. А чтобы этот голос получить, нужно душевное отношение к клиентам и, конечно же, высокий сервис, уверены в компании.

"Доверие, которое нам выразили наши клиенты, точно вдохновляет на лучший сервис. Делать лучший продукт, развиваться, вкладываться в инновации, что мы и делаем, но сил это точно придает гораздо больше. Для нас подобное признание очень важно", – подытожила Мария Никитина.

Руководитель розничного направления Сибири Kerama Marazzi Мария Никитина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Народный знак качества" – это не просто премия, это показатель доверия горожан к бизнесу, стимул к развитию и признание заслуг.

В этом году в списке финалистов 48 компаний в 16 открытых номинациях, также было четыре специальные номинации. А кто победил – смотрите в нашем тексте. Партнерами проекта выступили Альфа-Банк, Общественная палата Алтайского края, "Жилищная инициатива", Студия дизайна и ремонта Bravo* и другие компании региона.

*Kerama Marazzi ("Керама Марацци"); Bravo ("Браво").