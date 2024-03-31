Взрывные работы провели на Чарыше в Алтайском крае
Их основная цель - ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности
31 марта 2024, 11:05, ИА Амител
Взрывные работы на реке / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Специалисты провели взрывные работы на реке Чарыш в районе села Белоглазово. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
"Меры по недопущению ледовых заторов организованы Управлением Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ совместно со специалистами-взрывотехниками", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основная цель работ заключается в том, чтобы ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности при прохождении паводка.
Ледовые заторы, которые взрывают специалисты, мешают проходить воде.
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