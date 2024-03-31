Взрывные работы провели на Чарыше в Алтайском крае

Их основная цель - ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности

31 марта 2024, 11:05, ИА Амител

Взрывные работы на реке / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Специалисты провели взрывные работы на реке Чарыш в районе села Белоглазово. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

"Меры по недопущению ледовых заторов организованы Управлением Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ совместно со специалистами-взрывотехниками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основная цель работ заключается в том, чтобы ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности при прохождении паводка.

Ледовые заторы, которые взрывают специалисты, мешают проходить воде.