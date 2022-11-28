До -15 и режим «черного неба». О погоде в Алтайском крае 29 ноября

От -21 до -29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет теплее — от -15 до -20 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь возможен туман. Ветер восточный, до 2-7 м/c.

В Барнауле ожидается от -22 до -24 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с.

Отметим, что на фоне антициклона в Барнауле и Бийске сохраняются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.