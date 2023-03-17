Wildberries разблокировал ранее заблокированные пункты выдачи заказов
Сейчас сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, продолжается
17 марта 2023, 21:22, ИА Амител
Wildberries разблокировал ранее заблокированные пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, речь идёт о 15 пунктах.
Представитель организации отметил, что сейчас сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, продолжается.
Напомним, в Барнауле протест работников Wildberries начался 14 марта. Как выяснилось, с них могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. К 15 марта география "бунта" расширилась.
В четверг, 16 марта, в пресс-службе Wildberries заявили о том, что приостановят начисление новых штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов в тех случаях, когда покупателям направляют не те товары, которые они заказывают. Онлайн-ретейлер отменил свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.
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