Wildberries разблокировал ранее заблокированные пункты выдачи заказов

Сейчас сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, продолжается

17 марта 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

Wildberries разблокировал ранее заблокированные пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, речь идёт о 15 пунктах.

Представитель организации отметил, что сейчас сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, продолжается.

Напомним, в Барнауле протест работников Wildberries начался 14 марта. Как выяснилось, с них могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. К 15 марта география "бунта" расширилась.

В четверг, 16 марта, в пресс-службе Wildberries заявили о том, что приостановят начисление новых штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов в тех случаях, когда покупателям направляют не те товары, которые они заказывают. Онлайн-ретейлер отменил свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.