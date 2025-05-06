Яблони начали распускаться в Барнауле. Фото

Любимые многими деревья вскоре порадуют пышным цветением

06 мая 2025, 06:40, ИА Амител

Цветущий Барнаул в мае / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Теплая весна продолжает пробуждать природу в Барнауле раньше обычного. В городе уже около недели цветет черемуха, а яблони и кое-где сирень начинают радовать глаз в начале мая. Улицы и дворы наполняются яркими красками и ароматами. Ловим этот нежный весенний момент на фотографиях.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода придет в регион к выходным по случаю Дня Победы. С 10-го числа уже ожидаются дожди и похолодание.