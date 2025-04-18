Красив не только осенью. Барнаульский дендрарий расцвел в апреле

Успели запечатлеть нежные первые цветы до похолодания

18 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Барнаульский дендрарий в апреле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Весна в этом году ворвалась в Барнаул стремительно, окрасив краевую столицу свежими красками значительно раньше привычных сроков. Необычно теплое начало сезона пробудило природу, и одно из самых любимых у горожан мест отдыха и изучения окружающего мира – дендрарий НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко – уже сейчас предстало во всем великолепии своего весеннего цветения.

Многие знают и любят барнаульский дендрарий за его завораживающую осеннюю палитру, когда аллеи утопают в золоте и багрянце. Однако нынешняя весна решительно доказывает: красота этого уникального уголка природы многогранна, и его весеннее пробуждение – зрелище не менее чарующее.

Смотрите наш фоторепортаж из весеннего дендрария. Успели запечатлеть нежную красоту до похолодания.