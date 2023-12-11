Ясная Поляна и Толстая Дуброва: билайн расширяет покрытие 4G в 38 малых селах Алтая

Теперь у жителей будет скоростной мобильный интернет и голосовая связь

11 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LatgBinnc

Фото: freepik.ru

Оператор мобильной связи билайн запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь по технологии VoLTE (Voice over LTE)* в 38 небольших населенных пунктах в 24 районах Алтайского края. Например, это села Малиновка и Толстая Дуброва Алейского района, Сидоровка, Хабазино, Макарьевка Топчихинского района, поселок Глинка и село Колбаны Советского района, село Ясная Поляна Ребрихинского района и другие.

Теперь билайн помогает жителям с помощью связи 4G* сократить расстояния с близкими: позвонить по видеосвязи, отправить сообщение, фото или видео в мессенджер. Также с 4G можно смотреть видео и слушать музыку онлайн, комфортно искать информацию в интернете, просматривать соцсети, работать с "Госуслугами", мобильными банками и другими сервисами.

Базовые станции в населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО "Ростелеком".

В рамках проекта уделяют внимание именно небольшим селам, поселкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют развитие мобильной связи и для достижения результатов необходимо объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет.

"Благодаря развитию связи 4G нам удается, пусть и виртуально, но делать людей ближе. Сегодня у каждого второго жителя Алтайского края есть сим-карта билайн. И запуск нашей связи в новых отделенных и небольших населенных пунктах края позволит семьям, близким и важным людям больше общаться "внутри сети", быть в курсе событий", – рассказал директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.В билайне уверены, что каждый житель страны должен иметь доступ к актуальным услугам мобильного оператора, поэтому он прикладывает максимум усилий, чтобы наращивать покрытие в регионах России.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM*-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляют при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

*Voice over LTE ("Войс овер ЭлТэЕ"); SIM ("СИМ").

www.beeline.ru

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