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Юлианна Караулова поделилась мнением о Дмитрии Диброве

Певица отметила, что переживает по поводу того, как её примет аудитория "Кто хочет стать миллионером"

30 апреля 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новая ведущая программы "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова поделилась мнением о своём предшественнике Дмитрии Диброве. Её слова передаёт пресс-служба Первого канала.

Караулова отметила, что Дибров был очень строгим ведущим, а она будет вести программу иначе.

Певица призналась, что она очень переживает из-за того, что её сделали ведущей. Караулова пояснила, что у программы большая и преданная аудитория.

По словам ведущей, на съёмках первых выпусков ей было тяжело, но сейчас она влилась в процесс.

Комментарии 1

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Гость

05:49:23 01-05-2023

Хлебное место.Миллиардейшей станет.

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