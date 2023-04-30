На Первый канал вернулось шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Новой ведущей проекта стала певица Юлианна Караулова

30 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В эфир Первого канала вернулся проект "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Новые выпуски будут выходить в эфир по субботам в 18:20. Также отмечается, что принять участие в обновлённом шоу сможет любой желающий. Для того чтобы попасть на стадию отбора, нужно написать письмо.

Шесть приглашённых гостей будут вставать за стойки – первый ответивший на вопрос займёт место перед ведущей.

Призовой фонд – три миллиона рублей. Чтобы забрать его, нужно ответить на 15 вопросов.