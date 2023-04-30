На Первый канал вернулось шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Новой ведущей проекта стала певица Юлианна Караулова
30 апреля 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В эфир Первого канала вернулся проект "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщили в пресс-службе канала.
Новые выпуски будут выходить в эфир по субботам в 18:20. Также отмечается, что принять участие в обновлённом шоу сможет любой желающий. Для того чтобы попасть на стадию отбора, нужно написать письмо.
Шесть приглашённых гостей будут вставать за стойки – первый ответивший на вопрос займёт место перед ведущей.
Призовой фонд – три миллиона рублей. Чтобы забрать его, нужно ответить на 15 вопросов.
15:35:05 30-04-2023
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