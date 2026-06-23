Юная певица из Барнаула победила в конкурсе "Маленькие таланты России — 2026"

Теперь ее цель — покорить зарубежные страны

23 июня 2026, 13:50, ИА Амител

Тиара принцессы, конкурс красоты и талантов / Фото: изображение сгенерировано с помощью Alice AI

Юная жительница Барнаула Елена Скирда выиграла московский конкурс "Маленькие таланты России — 2026", теперь у нее есть шанс покорить заграницу, сообщает "Толк".

"Маленькие таланты России" — это ежегодный национальный фестиваль культуры и искусств, который проводится уже более 25 лет. Его главная цель — поиск, поддержка и развитие детского творчества, а также создание площадки для общения и обмена опытом между детьми из разных регионов России и зарубежных стран.Девочка победила сразу в двух номинациях в своей категории — она стала первой Принцессой как "Маленький талант России — 2026". Именно эта победа дала ей право представлять Россию на международном конкурсе в Бразилии, ЮАР или Болгарии. Куда именно отправится юная модель и вокалистка — скоро решат организаторы.

Лена также стала второй вице-мисс в направлении "Лучшая детская модель России — 2026" и получила специальную номинацию "Лучший рок-образ".

«Мы были изначально нацелены именно на этот конкурс. Хотели туда, потому что Лена занимается вокалом в творческом центре "МотивАрт". У нее было желание показать свои вокальные данные в Москве», — делится мама девочки.

Чтобы получить приглашение в Москву, Лена выиграла в конкурсе "Маленькая красавица Алтая — 2026", который проводило модельное агентство Style. Девочка планирует развиваться в этой сфере в дальнейшем.