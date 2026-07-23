Ключевым шагом становится немедленная блокировка номера — оператор обязан приостановить услуги после подтверждения личности заявителя

23 июля 2026, 13:40, ИА Амител

SIM-карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В наше время номер телефона стал полноценным цифровым идентификатором человека. Злоумышленники часто используют поддельные SIM-карты для доступа к банковским счетам и аккаунтам на портале "Госуслуги", сообщил руководитель Центра международного права Сергей Охотин в интервью "Газете.ru".

«Федеральный закон "О связи" (№ 126-ФЗ) включает меры защиты. Через "Госуслуги" можно следить за всеми активными номерами и запретить регистрацию новых договоров. Если вы обнаружили, что SIM-карту оформили на ваши данные, следуйте определенному алгоритму», — пояснил он.

Во-первых, обратитесь к оператору связи. Это можно сделать лично в салоне или дистанционно через "Госуслуги". Потребуйте немедленно приостановить услуги по номеру, который вызывает подозрения. Согласно закону, оператор обязан выполнить это требование. Затем посетите офис оператора, получите копию поддельного договора и подайте письменную претензию с требованием провести проверку и отменить финансовые обязательства.

Во-вторых, проверьте свои банковские приложения и аккаунт на "Госуслугах". Завершите все подозрительные сеансы с неизвестных устройств и измените пароли. Также запросите отчет в бюро кредитных историй, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены микрозаймы.

В-третьих, подайте заявление в полицию. Приложите к нему копию претензии к оператору и выписку из кредитной истории. Талон-уведомление из органов внутренних дел будет служить доказательством для аннулирования фиктивных сделок в суде.