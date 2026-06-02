В Барнауле девушка для выполнения плана оформляла сим-карты на людей без их ведома
Ей избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении
02 июня 2026, 13:43, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали 19-летнюю жительницу Барнаула за неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился барнаулец, который неожиданно выяснил, что на него оформлен новый телефонный номер.
«Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она пояснила, что для повышения выполненного плана оформляла сим-карты на физических лиц без их согласия и прямого участия», — рассказали в ведомстве.
Девушке избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее на другую жительницу Барнаула оформили кредиты без ее ведома. Женщина только купила телефон, остальное сделали за нее.
13:59:56 02-06-2026
Так это опасно
14:15:27 02-06-2026
А куда она потом эти карты девала? Солила что ли?
15:03:40 02-06-2026
Миша (14:15:27 02-06-2026) А куда она потом эти карты девала? Солила что ли?... лет 15 назад была история подобная. оформил симкарту. в мтс. при активации смс какаято проблема вышла, не приходила смс. девушка предложила вставить мою новую симку в ее телефон. и активировала успешно. С виду ничего необычного. НО... прошел примерно год, и мне начали приходить на мой номер смс, что у меня образовалась задолженность в 900р (сумма не круглая, с копейками точно не помню какая)., я подумал, что это какой то спам, развод. Обратился в офис с жалобой на мошенничество, а мне ответили, это реальные смс и у меня есть задолженность, и назвали номер, который я впервые вижу.
Далее сказали, можно написать отказное письмо, будет проведена проверка, и если не будет найдено пересечений с моим номером, то оформят как ошибка. Проверка прошла, выявили, что номер контактировал с имей телефона, тоесть типа я всетаки виновен. (и тут я вспомнил про ситуацию с переставлением симкарты), после долгих попыток уточнить, где зарегистрирована сим, информацию не давали, всетаки назвали место регистрации. К этому времени начали приходить уже письма с уггрозами по прописке, чуть ли не депортации из страны за задолженность. Причем письма отправили родитлям, которые всполошились и напугались (был тогда студентом, и прописка была родитлеьская).
И вот очередной раз пришел в офис мтс, с вопросом, могу ли задолженность оплатить и закрыть симкарту не принадлежащюую мне, но устал от истории , проще заплатить, но хочу увидеть договор, что там есть моя подпись. Мне пообещали дать договор. с полчаса меня мурыжили, что то не открывалось, что то не присылалось, ждали с архива договор, в итоге мне ответили, что договора не будет, пришел ответ от оператора, что притензий комне не имеет.
Темнеменее, я спросил, числится ли тот номер на мне? ответили числится, но отрицательного баланса там уже нет. Дал паспорт, номер закрыли. История закончилась.
Вот и думай, только ли та девушка замешана или весь мтс такой. С тех пор ушел я от него к билайну.
14:20:39 02-06-2026
Мне приходят сообщения - Оплатите задолженность за телефон, а номер телефона указывают другой. На моём телефоне задолженности нет. Что это такое ?
14:26:57 02-06-2026
Гость (14:20:39 02-06-2026) Мне приходят сообщения - Оплатите задолженность за телефон, ... Левая симка
14:29:01 02-06-2026
Гость (14:20:39 02-06-2026) Мне приходят сообщения - Оплатите задолженность за телефон, ... Это ее проделки-точно тебе говорю...