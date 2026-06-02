В Барнауле девушка для выполнения плана оформляла сим-карты на людей без их ведома

Ей избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении

02 июня 2026, 13:43, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае полицейские задержали 19-летнюю жительницу Барнаула за неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился барнаулец, который неожиданно выяснил, что на него оформлен новый телефонный номер.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она пояснила, что для повышения выполненного плана оформляла сим-карты на физических лиц без их согласия и прямого участия», — рассказали в ведомстве.

Девушке избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на другую жительницу Барнаула оформили кредиты без ее ведома. Женщина только купила телефон, остальное сделали за нее.