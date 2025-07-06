За ночь над регионами РФ сбили 120 украинских беспилотников

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской и Курской областями

06 июля 2025, 13:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Средства ПВО уничтожили и перехватили 120 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за минувшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, 30 дронов сбили на Брянской областью, еще 29 — над Курской. 18 БПЛА ликвидированы над Орловской областью, 17 - над территорией Белгородской области, 13 сбили над территорией Тульской области, четыре - над Калужской областью. Три дрона сбиты над Ленинградской областью, по два сбиты над территориями Смоленской и Новгородской области, по одному — над территорией Тверской области и акваторией Азовского моря.