"Забываю, что у нее нет зрения". Сибирячка приютила слепую собаку, спасенную в Ереване

Животное было истощено и травмировано. Собаку вылечили и забрали в Новосибирск, где она обрела свой настоящий дом

03 августа 2026, 17:02, ИА Амител

Айа и ее новая семья / Фото предоставлено "КП-Новосибирск"

Бездомную собаку — истощенную, покусанную и лишенную зрения — нашли новосибирцы во время отдыха в пригороде Еревана — возле деревни Айанист. Именно отсюда и появилась ее кличка — Айа. Подробности этой трогательной истории приводит "КП-Новосибирск".

Семья гуляла со своими овчарками, когда те резко рванули в поле и начали громко лаять. Подойдя ближе, люди увидели измученное животное: собака была покрыта клещами и ссадинами, сильно истощена, отчаянно нуждалась в еде и воде. Пройти мимо было невозможно.

Животное сразу доставили в ветеринарную клинику. Специалист обработал раны и зашил глазницы. Операция прошла без осложнений. Собака быстро пошла на поправку и начала набирать вес. Сначала спасители пытались пристроить ее в Ереване — предлагали знакомым, искали место в приюте, но незрячую собаку брать боялись. В итоге новосибирцы не смогли оставить ее и забрали с собой в Сибирь.

Перелет и переезд Айа перенесла спокойно: она оказалась очень уравновешенной и быстро адаптировалась к новой обстановке. Спустя пару месяцев приютившая собаку семья попросила подругу, Алену Козлову, взять Айу на передержку, так как им нужно было кастрировать свою овчарку. И уже через несколько дней стало ясно, что собака обрела в Алене главного защитника.

«Сейчас Айа живет у Алены почти год. Она уверенно ориентируется в пространстве, гуляет по городу, бывает у водоемов и в лесу. Немного побаивается воды — в ней сложнее ориентироваться, но в остальном чувствует себя спокойно. Собака обожает детей, охотно играет с другими собаками и гоняется за котами. Хозяйка нередко ловит себя на мысли, что забывает о ее слепоте», — говорится в публикации.

Несмотря на тяжелое прошлое, Айа оказалась удивительно воспитанной. По мнению Алены, раньше собака жила в семье. Она не шумит, не выпрашивает еду, терпеливо ждет лакомства — особенно любит кисломолочные продукты и рыбу.

С кинологом они позанимались всего несколько раз, но Айа быстро освоила базовые команды: научилась не тянуть поводок, игнорировать других собак, выполнять команду "сидеть". Из‑за отсутствия зрения обучать ее сложнее — жесты не работают, приходится использовать тактильные подсказки.

Алена убеждена, что брать собаку с особенностями из приюта стоит. Да, у животного могут быть психологические травмы, поэтому важно консультироваться со специалистами и проявлять терпение. Зато в ответ можно получить невероятно преданного друга.