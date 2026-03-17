Жители Барнаула нашли в одном из дворов города енотовидную собаку и спасли ее

17 марта 2026, 17:47, ИА Амител

Спасенное животное / Фото: "Енотопия" во "ВКонтакте"

В Барнауле местные жители обнаружили во дворе енотовидную собаку — животное, которое крайне редко встречается в городской среде региона. Испуганного зверя удалось поймать и передать специалистам антикафе "Енотопия".

По словам очевидцев, животное вело себя осторожно и пряталось, однако не проявляло агрессии. В организации считают, что найденный зверь мог ранее жить рядом с людьми.

«Малыш очень напуган. Наши предположения, что он сбежал из частного сектора либо от малыша избавились. В испуге он побежал в город», — сообщили представители антикафе в соцсетях.

Сейчас животное помещено на карантин — его обследуют, чтобы исключить возможные заболевания. Параллельно сотрудники пытаются найти владельцев.

Если хозяева не объявятся, в "Енотопии" готовы оставить зверя у себя и взять его под опеку.

Ранее в барнаульском зоопарке для енотов соорудили бизиборд — игрушку с множеством двигающихся деталей, традиционно используемую для развития мелкой моторики и логики у детей.