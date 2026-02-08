В Барнауле школьники спасли щенка, примерзшего ко льду

После спасения собаку передали в приют

08 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Барнауле группа школьников спасла щенка, который замерз и примерз ко льду возле одного из домов на улице Георгия Исакова. Как сообщает "Катунь 24", животное заметили и откликнулись на его скулеж пятиклассники — они позвали взрослых и вместе с ними освободили собаку.

После спасения щенка занесли в подъезд, накормили и напоили, и только затем дети отправились на уроки.

Животное передали в барнаульский приют для собак-инвалидов "Территория спасения", откуда его отправили на лечение в ветеринарную клинику.