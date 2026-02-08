НОВОСТИОбщество

В Барнауле школьники спасли щенка, примерзшего ко льду

После спасения собаку передали в приют

08 февраля 2026, 09:00, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru
В Барнауле группа школьников спасла щенка, который замерз и примерз ко льду возле одного из домов на улице Георгия Исакова. Как сообщает "Катунь 24", животное заметили и откликнулись на его скулеж пятиклассники — они позвали взрослых и вместе с ними освободили собаку.

После спасения щенка занесли в подъезд, накормили и напоили, и только затем дети отправились на уроки.

Животное передали в барнаульский приют для собак-инвалидов "Территория спасения", откуда его отправили на лечение в ветеринарную клинику.

Барнаул

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:53:34 08-02-2026

Молодцы!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

13:54:53 08-02-2026

Молодцы дети, настоящие Люди растут, не прошли мимо беды, спасли живую душу. Спасибо большое.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Olga

14:34:16 08-02-2026

Добрая новость про школьников. Приятно слышать, особенно в свете последних новостей про происходящее в школах.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:17 08-02-2026

Молодцы! Не всё потеряно!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:59 09-02-2026

Что-то зоофобы не отписались, даже странно... А ребята молодцы! Добрые и жалостливые люди растут

  -11 Нравится
Ответить
