В Барнауле школьники спасли щенка, примерзшего ко льду
После спасения собаку передали в приют
08 февраля 2026, 09:00, ИА Амител
Собака / Фото: amic.ru
В Барнауле группа школьников спасла щенка, который замерз и примерз ко льду возле одного из домов на улице Георгия Исакова. Как сообщает "Катунь 24", животное заметили и откликнулись на его скулеж пятиклассники — они позвали взрослых и вместе с ними освободили собаку.
После спасения щенка занесли в подъезд, накормили и напоили, и только затем дети отправились на уроки.
Животное передали в барнаульский приют для собак-инвалидов "Территория спасения", откуда его отправили на лечение в ветеринарную клинику.
10:53:34 08-02-2026
Молодцы!
13:54:53 08-02-2026
Молодцы дети, настоящие Люди растут, не прошли мимо беды, спасли живую душу. Спасибо большое.
14:34:16 08-02-2026
Добрая новость про школьников. Приятно слышать, особенно в свете последних новостей про происходящее в школах.
14:46:17 08-02-2026
Молодцы! Не всё потеряно!
11:00:59 09-02-2026
Что-то зоофобы не отписались, даже странно... А ребята молодцы! Добрые и жалостливые люди растут