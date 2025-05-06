"Закон рынка". Барнаульцы оформляют супердорогие ипотеки и игнорируют новостройки
Цены на вторичное жилье немного снижаются, а на строящееся – только растут
06 мая 2025, 09:15, ИА Амител
В конце апреля Центробанк страны в третий раз подряд сохранил ключевую ставку – она по-прежнему составляет 21%. А это означает, что ипотека, вопреки ожиданиям миллионов россиян, пока не подешевеет, и огромное количество семей будут откладывать покупку жилья. Однако рынок недвижимости не замер и не остановился: риелторы Барнаула отмечают, что сделок купли-продажи стало даже чуть больше, чем в начале года. Какие квартиры выбирают жители города и сколько они стоят – в материале amic.ru.
Недосягаемый уровень
Рынок вторичного жилья, как отмечают барнаульские риелторы, чувствует себя лучше новостроек: большинство покупок как раз приходится на "подержанные" квартиры. Их выбирают семьи, которые, например, решили увеличить жилплощадь. У них уже была какая-то недвижимость, которую они продали, а недостающую сумму взяли в ипотеку. При этом семьи рассчитывают, что через несколько лет их ежемесячный платеж существенно снизится.
"Цены на вторичном рынке на сегодняшний день потихоньку идут вниз, собственники активно торгуются. Если покупатели берут 1–1,5 млн в кредит по ставке 26–27%, то размер ежемесячного платежа (в зависимости от суммы недвижимости, размера и срока кредита. – Прим. ред.) составляет 30–40 тыс. рублей. При этом заемщики рассчитывают на последующее рефинансирование. Получается, что сейчас выгоднее купить квартиру с дорогой ипотекой. Ведь потом, когда ставки снизятся, жилье подорожает. Это закон рынка", – сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.
Рынок новостроек сейчас жив только за счет семейной ипотеки, отмечают эксперты. Но так как условия программы ужесточили (ребенок до 6 лет, минимальный первоначальный взнос 20%), не все обратившиеся получают одобрение. Кроме того, сдерживающие факторы – максимальный размер ипотеки и стоимость квартир.
"В нашем регионе при первоначальном взносе 1,5 млн рублей "потолок" программы – 6 млн рублей. Но сегодня цены на новостройки и вторичные квартиры достаточно сильно отличаются. Так, трехкомнатная квартира в доме 2015–2017 годов постройки может стоить 7–9 млн рублей в зависимости от площади и качества ремонта. Строящееся жилье будет стоить на 2-2–,5 млн рублей больше, и квартиру семья получит без ремонта", – говорит риелтор.
Если барнаульцам под силу платить ипотеку, снимать жилье на период строительства и последующего ремонта, они выбирают новостройку, отмечают эксперты. Однако в большинстве случаев покупатели делают выбор в пользу "вторички".
"Средний семейный доход в регионе составляет 100 тыс. рублей, и если учесть, что из них 40 тыс. отнимет ипотека, 20–30 тыс. – аренда жилья, то большинству покупка новостройки даже по программе недоступна", – отмечает Ольга Зембатова.
Нащупать стратегию
Сокращение спроса, вопреки законам рынка, пока не привело к снижению цен на новостройки. Так, по информации "Дом.рф", в Барнауле в марте средняя цена квадратного метра составила 114,5 тыс. рублей, годом ранее – 96,5 тыс. (данные формируют на основе опубликованных застройщиками проектных деклараций). Риелторы говорят, что в ближайшее время предпосылок для удешевления квартир нет.
"В каком случае застройщики смогут снижать цены? Когда им будут нужны объемы. Большинство сейчас из объемов как раз выходят, нет массовой застройки, преобладают точечные проекты, которые всегда были дорогими. Цены, если не скачкообразно, как это было раньше, но на уровень инфляции точно будут расти", – прокомментировал ситуацию на рынке руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.
Многие компании, отмечает эксперт, приостановили одновременную работу на нескольких объектах: только после сдачи проекта они готовы приступать к следующему. Другие девелоперы начинают возводить дома на свои средства, вне проектного финансирования, а третьи вообще стали строить апартаменты.
"Сейчас рынок нащупывает стратегии. Все карты перемешались, и теперь каждый определяется, куда ему пойти. Кризисное время почти миновало, рынок перестраивается, учится жить без льготной ипотеки. Объективно в ближайшие годы строить будут меньше. Если в предыдущие периоды объем незавершенного строительства (дома на стадии строительства. – Прим. ред.) доходил до 800–900 тыс. квадратных метров, даже 1,2 млн, то сейчас этот показатель – 400 тыс. "квадратов". Так что, я думаю, худшее время позади, но "жирного" времени еще ждать не один год", – резюмировал Дмитрий Дворядкин.
09:20:35 06-05-2025
Барнаульцы оформляют супердорогие ипотеки
"На правах рекламы"
10:07:26 06-05-2025
Гость (09:20:35 06-05-2025) Барнаульцы оформляют супердорогие ипотеки"На правах рекл... Я то же обратил внимание. Опять реклама риэлторов. Бери быстрее, а то подорожает и вы опять не успеете!
10:40:17 06-05-2025
Гость (10:07:26 06-05-2025) Я то же обратил внимание. Опять реклама риэлторов. Бери быст... "Покупай сейчас, потом будет дороже" Этой песни риэлторов уже 20 лет. С одной стороны, да дороже. Но далеко не всегда. В 90% случаев риелтор вообще не нужен. Не понимаю в чем ценность их услуг. PS.Работаю с риелторами 20 лет, но не риелтор
11:39:05 06-05-2025
Гость (10:40:17 06-05-2025) "Покупай сейчас, потом будет дороже" Этой песни риэлторов уж... Раньше когда был ажиотаж они ещё рубили на вариантах "за которые надо биться" , типа в броне у застройщика и нужно домом 50к доплатить мимо кассы налом. Теперь когда очередей не стало и биться не нужно.
14:31:31 06-05-2025
Гость (10:40:17 06-05-2025) "Покупай сейчас, потом будет дороже" Этой песни риэлторов уж... Ну риэлторы же были правы 20 лет назад??? Сейчас цены на жильё неподъёмные, как и ипотека. Значит ещё хуже будет....
06:54:03 07-05-2025
Гость (10:40:17 06-05-2025) "Покупай сейчас, потом будет дороже" Этой песни риэлторов уж... Да совсем обнаглели
09:29:04 06-05-2025
рассчитывают, что через несколько лет их ежемесячный платеж существенно снизится --- а почему? Через нескольео лет закончится?
10:12:50 06-05-2025
Гость (09:29:04 06-05-2025) рассчитывают, что через несколько лет их ежемесячный платеж ... может, потому что рассчитывают рефинансировать кредит под более выгодный процент, как и написано в статье
10:34:16 06-05-2025
Гость (10:12:50 06-05-2025) может, потому что рассчитывают рефинансировать кредит под бо... рассчитывают рефинансировать кредит под более выгодный процент ---- ну а почему так рассчитывают, думают, что обстановка надится?
11:29:34 06-05-2025
Гость (10:34:16 06-05-2025) рассчитывают рефинансировать кредит под более выгодный проце... У банков множество инструментов заблокировать реф. Вероятность запрета небольшая. Но я бы опасался
14:51:28 06-05-2025
Гость (10:34:16 06-05-2025) рассчитывают рефинансировать кредит под более выгодный проце... наверно, потому что целевые показатели ЦБ по инфляции 4-5%, при таком раскладе ключ 8-9%, а кредитные ср-ва 10-12%
09:39:05 06-05-2025
интересно, а много альтернативно-одаренных поведутся на эту статью?
09:41:54 06-05-2025
Элен без ребят (09:39:05 06-05-2025) интересно, а много альтернативно-одаренных поведутся на эту ... у человека должна быть мичта.
12:14:27 06-05-2025
Элен без ребят (09:39:05 06-05-2025) интересно, а много альтернативно-одаренных поведутся на эту ... Для альтернативно одаренных написано же: "Кризисное время почти миновало... худшее время позади...". Ура, товарищи!
09:53:07 06-05-2025
Рад за застройщиков, которые могут себе позволить снижать объемы строительства без существенного роста себестоимости квадратного метра и держаться, таким образом, на плаву. Один из базовых моментов в расчете себестоимости - влияние постоянных издержек (которые не зависят от объемов) на себестоимость готового продукта. Взять к примеру такую постоянную часть себестоимости у застройщиков как арендная плата за землю. По некоторым участкам у некоторых застройщиков в Барнауле это может быть величина 350 млн. руб. в год, т.е. почти 1 млн. в календарный день. Тут из-за одной этой компоненты постоянной части себестоимости будешь не то что придерживать стройку, а выгоднее гнать что есть сил, чтобы быстрее ввести дом (квартал) в эксплуатацию, чтобы прекратилось это начисление.
11:02:10 06-05-2025
Средняя стоимость покупки новостройки 115тр/м2, при этом в рекламе от застройщиков звучат цифры 135-210тр/м2. Что это за маркетинг такой, который отпугивает покупателей. К цене застройщика прибавляешь ремонт по 40-80тр/м2 и потери от времени ожидания конца стройки и ремонта. И в итоге новостройка почти в два раза дороже готового жилья.
12:44:50 06-05-2025
и че под 30% берут? передайте Ильичу нам и 30 по плечу? если даже 35 все равно мы будем брать? Это с головой уже проблемы у людей
12:59:41 06-05-2025
Средний доход семьи в Барнауле 100 тысяч рублей - пишут. Интересно, откуда, если в вакансиях, куда ни загляни - потолок зарплат 32-35 тысяч, и часто это до вычета налогов, то есть на руки еще меньше. Фантазеры!
13:32:02 06-05-2025
Гость (12:59:41 06-05-2025) Средний доход семьи в Барнауле 100 тысяч рублей - пишут. Инт... Все верно до места "до вычета". Северный коэффициент компенсирует подоходный. Или в вашей организации не так?
14:57:00 06-05-2025
Гость (13:32:02 06-05-2025) Все верно до места "до вычета". Северный коэффициент компенс... Северный коэффициент только у бюджетников. У остальных - ни-че-го!
17:47:13 06-05-2025
Гость (14:57:00 06-05-2025) Северный коэффициент только у бюджетников. У остальных - ни-... Ну если получаете ЗП в черную, то да. Если официально получаете ЗП то у вас пробел в знаниях. Если в черную и меньше 50 , то где вы так умудряетесь работать.
18:02:17 06-05-2025
гость (17:47:13 06-05-2025) Ну если получаете ЗП в черную, то да. Если официально получа... Ну, вы же где-то работаете! В вашем тексте полно ошибок. Тем не менее, вас, безграмотного держат. Место чьё-то занимаете.
17:43:13 06-05-2025
Гость (13:32:02 06-05-2025) Все верно до места "до вычета". Северный коэффициент компенс... Районный коэффициент у вас с какого перепуга Северным стал?? Во всех организациях с Белой ЗП всё одинаково 15% РК, 13% НДФЛ, за счёт разной базы для исчисления они друг друга компенсируют практически в ноль.
16:52:03 06-05-2025
Гость (12:59:41 06-05-2025) Средний доход семьи в Барнауле 100 тысяч рублей - пишут. Инт... Если до налогообложения: абстрактно, муж и жена по 50 (в сумме 100), минус налоги, вот тебе и 40 с копейками на руки каждому, а это уже недалеко от ваших сумм.
17:17:17 06-05-2025
Гость (12:59:41 06-05-2025) Средний доход семьи в Барнауле 100 тысяч рублей - пишут. Инт... С чего вдруг, фантазеры у меня 85 плюс минус пара тыс, (у нач отдела около 100) у жены полтинник. (это на руки). И это далеко не какие-то заоблачные ЗП.
18:41:33 06-05-2025
Сколько икспердов набежало в статью - вывод один - не продается ! И не продать в ближайшие перспективы. Пока уровень зарплат не удвоится для этих цен. Так что сидите ровно и ждите.