Захватите зонт. О погоде в Алтайском крае 11 апреля

Осадки будут небольшими, но местами возможны умеренные дожди

11 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Капли дождя на стекле / Фото: unsplash.com

От +3 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 11 апреля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в крае пройдут дожди.

Осадки будут небольшими, но местами возможны умеренные дожди. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +4 до +6 градусов. Временами будет идти дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.