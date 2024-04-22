Заммэра Барнаула призвал застройщиков возводить хорошие заборы и следить за мусором

Андрей Федоров на градсовете сделал замечание барнаульским строителям

22 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Строительная площадка в Барнауле / Фото: amic.ru

Первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров призвал застройщиков города следить за чистотой на своих участках, а также возводить хорошие заборы, "за которые не должно быть стыдно". Об этом Федоров заявил 18 апреля на заседании градсовета города.

"Мы с вами живем в историческом городе. Хотим, чтобы Барнаул выглядел чисто, современно и приятно. Подходите к своим участкам по принципу, что это ваш дом. Есть печальная практика, когда застройщики делают неприглядные и непристойные ограждения", – сказал Андрей Федоров.

Отметим, несколько месяцев назад глава Барнаула Вячеслав Франк, посетив один из градсоветов города, также обратился к присутствовавшим представителям строительных компаний с просьбой следить за ограждениями участков. По мнению мэра, порой барнаульцам приходится ходить по грязи и лужам рядом с участками, где застройщики возводят свои элитные многоэтажки.