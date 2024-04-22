Заммэра Барнаула призвал застройщиков возводить хорошие заборы и следить за мусором
Андрей Федоров на градсовете сделал замечание барнаульским строителям
22 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
Первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров призвал застройщиков города следить за чистотой на своих участках, а также возводить хорошие заборы, "за которые не должно быть стыдно". Об этом Федоров заявил 18 апреля на заседании градсовета города.
"Мы с вами живем в историческом городе. Хотим, чтобы Барнаул выглядел чисто, современно и приятно. Подходите к своим участкам по принципу, что это ваш дом. Есть печальная практика, когда застройщики делают неприглядные и непристойные ограждения", – сказал Андрей Федоров.
Отметим, несколько месяцев назад глава Барнаула Вячеслав Франк, посетив один из градсоветов города, также обратился к присутствовавшим представителям строительных компаний с просьбой следить за ограждениями участков. По мнению мэра, порой барнаульцам приходится ходить по грязи и лужам рядом с участками, где застройщики возводят свои элитные многоэтажки.
08:38:12 22-04-2024
Посмотрите на забор у жк Оскар.
09:00:25 22-04-2024
Заборы это конечно очень хорошо и возможно важно. Но я бы хотел обратить внимание администрации города но полное игнорирование требований по организации мойки автотранспорта при выезде со строительного объекта. Закон есть, а моек нет ни где. Красноармейский 61Б тому достойный пример.
Можно конечно говорить, что места под мойку нет, НО тогда и стройки быть не должно, если не могут быть выполнены основные строительные нормы и правила!
10:00:09 22-04-2024
Город задыхается от пыли.
Частично стройки тому причиной.
Кстати, почему не моют улицы? Где чистящие,
поливальные машины?
10:10:12 22-04-2024
"Замечание барнаульским строителям"? И все что смог...? Только огромные штрафы могут поправить ситуацию, это весной в городе грязь, как ни когда"
16:05:48 22-04-2024
И вспомнился забор из дверей в виде ограждения территории под строительство прокуратуры))). Достойный пример для подражания.