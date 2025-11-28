ФАС: автозаправки на Алтае ограничивали продажи топлива при достаточных запасах

Две АЗС получили предупреждения от антимонопольной службы за "дискриминацию" при продаже топлива

28 ноября 2025, 17:14, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Антимонопольная служба в Алтайском крае выдала предупреждения владельцам АЗС. Две компании ограничили продажу топлива покупателям, хотя имели достаточные запасы, сообщает управление.

Предупреждения получили ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5". Первая доминирует на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, а вторая – в Советском районе.

Как выяснили антимонопольщики, в начале октября этого года компании перестали продавать топливо на своих заправках, а "Мегаполис-5" ввел дополнительные ограничения на отпуск бензина частным покупателям.

«В ходе анализа Алтайское краевое УФАС выявило наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Как утверждают в управлении, объективных причин, вынуждающих не продавать топливо или ограничивать его продажу, не было – ни экономических, ни технологических.

Служба обязала компании до 15 декабря прекратить "создавать дискриминационные условия" на рынке топлива, иначе их будут ждать антимонопольные дела.

Ситуация в топливной сфере и без того сложилась непростая. По данным Алтайкрайстата за октябрь, бензин в регионе подорожал за год на 15%. В то же время автомобилисты столкнулись с ограничениями его отпуска или его полным отсутствием на заправках. Главной причиной стали атаки украинских БПЛА и перераспределение мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом amic.ru сказал эксперт по энергетике, член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев.

Для решения сложившегося в этой сфере кризиса Минфин собирается разрешить нефтеперерабатывающим заводам добавлять спирт в бензин. Полученная смесь будет более экологичной, но создаст риски для топливной системы.