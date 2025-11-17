"Коктейль" для двигателя. Как "спиртовой" бензин отразится на российских автовладельцах

По мнению экспертов, от такого топлива могут пострадать машины старше 15 лет

17 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российским нефтеперерабатывающим заводам разрешат добавлять спирт в бензин. Такая мера призвана решить топливный кризис: согласно подсчетам правительства, это позволит увеличить ежемесячный объем поставок топлива на внутренний рынок на 100 тысяч тонн. Как "коктейль на спирту" скажется на "здоровье" моторов, узнала радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые обнуляют акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина марки АИ-92. По данным "Коммерсанта", нефтезаводы смогут добавлять до 10% спирта в топливо (сейчас можно не более 1,5%).

Главный вопрос для миллионов автовладельцев один: как автомобили "переварят" так называемый биобензин? Свое мнение по этому поводу высказал доктор теxнических наук, профессор, заведующий кафедрой "Двигатели внутреннего сгорания" АлтГТУ Андрей Свистула:

«Добавки спирта в бензин давно известны, за рубежом это используется. Положительные стороны – это экология (спирт горит более экологично) и дешевле. Однако у спирта выше октановое число и он является гигроскопичным: если на заправке в баке скопилась вода, она попадет к вам в топливный бак, это будет плохо. Еще из отрицательных сторон – снижение мощности, появление задиров на подвижных элементах, их заклинивание. Отсюда может быть выход из строя топливной системы», – отметил он.

Собеседник радиостанции считает, что "свежие" автомобили могут ездить на таком топливе, однако для машин "со стажем" риск в разы вырастает: этанол разъест уже поношенные резину, пластик и алюминий. В России, где средний возраст легковых авто превышает 15 лет, это особенно опасно.

Руководитель автосалона "Первый номер" Александр Гостев также не ожидает от нововведения ничего хорошего. Со слов эксперта, из-за того что спирт хуже испаряется, его температура горения будет ниже. В результате машины будут хуже заводиться, а расход топлива – расти.

«И еще, что очень неприятно – особенно это касается автомобилей старше десяти лет, – у них, как правило, много грязи в топливной, в двигателе. Когда такой состав со спиртом попадет, старые отложения начнут отъедаться. А пойдет это куда? В форсунки, в бензонасосы, то есть во все агрегаты двигателя, которые отвечают за подачу топлива», – добавил Гостев.

Где и в каких объемах станут продавать биобензин, а также на сколько он будет дешевле, еще неизвестно. Пока 92-е топливо на российских заправках в дефиците и, кроме того, растет в цене. В Алтайском крае за сентябрь 2025 года оно подорожало более чем на 2%. По данным Алтайкрайстата, литр приблизился к 58 рублям. Если бензин с высоким процентом спирта все же появится на АЗС, перед покупкой эксперты советуют пройти диагностику топливной системы на зашлакованность – чтобы от такого "коктейля" у авто не случилось "похмелье".