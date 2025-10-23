Бензин по 100 рублей. Эксперт оценила возможность радикального подорожания топлива

Специалист по топливному рынку в беседе с amic.ru рассказала об экономических инструментах для регулирования цен

23 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Резкого увеличения стоимости бензина, до 100 рублей за литр, в России не будет, а текущие ограничения на автозаправках вызваны сложностями с логистикой, которые вполне преодолимы, заявила amic.ru эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает дополнительные меры воздействия на топливный рынок, написала "Российская газета". Между тем в ряде регионов страны, в том числе в соседней Новосибирской области, граждане столкнулись с нехваткой бензина на АЗС. Анастасия Бунина отметила, что причины дефицита бензина в регионах разные:

«Скажем, в Новосибирской области сложности вызваны тем, что Омский нефтеперерабатывающий завод находится на ремонте и топливо приходится везти из Центральной России, а это длительность поставок, отгрузок, перевалка и так далее. Что касается Крыма, где введены лимиты выдачи бензина, этот регион находится в непосредственной близости от зоны конфликта и туда поставки осуществляются весьма осторожно».

В то же время, указала собеседница, вопрос обеспечения поставок на территорию Крыма контролируется полностью на правительственном уровне и там уже повышены нормы выдачи бензина – с 20 до 30 литров в одни руки.

При этом Анастасия Бунина подчеркнула, что в целом дефицита топлива в стране нет:

«Просто его поставки осуществляются дозированно, что вызывает недовольство у независимых АЗС, которых в сибирском регионе немало – все-таки не каждая вертикально интегрированная структура станет работать на территории, где прибыль не столь высока, как в крупных регионах».

У независимых АЗС цена на топливо формируется исходя из стоимости на Санкт-Петербургской бирже, где она в последнее время значительно высока, продолжает Анастасия Бунина:

«Поэтому мы имеем сегодня, среди прочего, конкурентный дисбаланс, который сказывается на конечном потребителе, приобретающем бензин на тех же независимых автозаправочных станциях. В то же время вертикально интегрированные компании могут позволить себе в текущей ситуации держать оптовую цену значительно ниже, чем на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже».

Несмотря на имеющиеся сложности, цена на бензин точно не перекроет все разумные пределы, как пророчат некоторые пессимисты, уверена Анастасия Бунина.

«Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности для его переработки. Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр, будут предельно возмущены. Это прекрасно понимают в правительстве, поэтому принимают необходимые меры – в частности, продление запрета на экспорт топлива. Так что столь радикальный вариант подорожания исключен», – сделала вывод эксперт по топливному рынку.

Ранее amic.ru выяснил, почему российская нефтепереработка перестраивает свою деятельность, какие автозаправки могут прекратить существование, вернутся ли старые методы "бензиновых манипуляций".