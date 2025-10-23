НОВОСТИЭкономика

Бензин по 100 рублей. Эксперт оценила возможность радикального подорожания топлива

Специалист по топливному рынку в беседе с amic.ru рассказала об экономических инструментах для регулирования цен

23 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Резкого увеличения стоимости бензина, до 100 рублей за литр, в России не будет, а текущие ограничения на автозаправках вызваны сложностями с логистикой, которые вполне преодолимы, заявила amic.ru эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает дополнительные меры воздействия на топливный рынок, написала "Российская газета". Между тем в ряде регионов страны, в том числе в соседней Новосибирской области, граждане столкнулись с нехваткой бензина на АЗС. Анастасия Бунина отметила, что причины дефицита бензина в регионах разные:

«Скажем, в Новосибирской области сложности вызваны тем, что Омский нефтеперерабатывающий завод находится на ремонте и топливо приходится везти из Центральной России, а это длительность поставок, отгрузок, перевалка и так далее. Что касается Крыма, где введены лимиты выдачи бензина, этот регион находится в непосредственной близости от зоны конфликта и туда поставки осуществляются весьма осторожно».

В то же время, указала собеседница, вопрос обеспечения поставок на территорию Крыма контролируется полностью на правительственном уровне и там уже повышены нормы выдачи бензина – с 20 до 30 литров в одни руки.

При этом Анастасия Бунина подчеркнула, что в целом дефицита топлива в стране нет:

«Просто его поставки осуществляются дозированно, что вызывает недовольство у независимых АЗС, которых в сибирском регионе немало – все-таки не каждая вертикально интегрированная структура станет работать на территории, где прибыль не столь высока, как в крупных регионах».

У независимых АЗС цена на топливо формируется исходя из стоимости на Санкт-Петербургской бирже, где она в последнее время значительно высока, продолжает Анастасия Бунина:

«Поэтому мы имеем сегодня, среди прочего, конкурентный дисбаланс, который сказывается на конечном потребителе, приобретающем бензин на тех же независимых автозаправочных станциях. В то же время вертикально интегрированные компании могут позволить себе в текущей ситуации держать оптовую цену значительно ниже, чем на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже».

Несмотря на имеющиеся сложности, цена на бензин точно не перекроет все разумные пределы, как пророчат некоторые пессимисты, уверена Анастасия Бунина.

«Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности для его переработки. Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр,  будут предельно возмущены. Это прекрасно понимают в правительстве, поэтому принимают необходимые меры – в частности, продление запрета на экспорт топлива. Так что столь радикальный вариант подорожания исключен», – сделала вывод эксперт по топливному рынку.

Ранее amic.ru выяснил, почему российская нефтепереработка перестраивает свою деятельность, какие автозаправки могут прекратить существование, вернутся ли старые методы "бензиновых манипуляций".

цены Мнения экспертов Топливо

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

06:26:08 23-10-2025

Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности для его переработки. Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр, будут предельно возмущены.-------------Люди НДС увидят 22%, рост коммуналки 12% и много чего ещё интересного. На прошлой неделе по 58 руб 95 заливал - вчера уже по 60

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:30 23-10-2025

Гость (06:26:08 23-10-2025) Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности д... 66.90 октан солн.поляна

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:53 23-10-2025

Гость (08:24:30 23-10-2025) 66.90 октан солн.поляна... РН на строителей. 95 по 59,80. 92 по 57. Зачем вы заливаете не понятно что да еще и за дорого?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:12 23-10-2025

Гость (08:53:53 23-10-2025) РН на строителей. 95 по 59,80. 92 по 57. Зачем вы заливаете ... От строителей до солнечной толкать автомобиль? На Лукойле рядом тоже самое.
Это из серии зачем вы ватсапом пользуетесь, когда нормальный Макс есть?)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:01 23-10-2025

Гость (09:21:12 23-10-2025) От строителей до солнечной толкать автомобиль? На Лукойле ря... Ну если ваши "мозги" рукам и ногам покоя не дают, то можете и толкать. От строителей до солнечной. Я бы на строителей заправился и спокойно доехал.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

06:27:44 23-10-2025

На ешаках скоро ездить будете и на верблюдах

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:35:58 23-10-2025

Поэтому аотсап с телегой глушить начали?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:53:30 23-10-2025

Посевная закончилась, поездки на дачи и отдых тоже. Спрос упал. надо как то прибыль получать и ВВП поднимать, вот и поднимут за счет повышения цены топлива, а там и цены в магазинах и ЖКХ на очереди.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:49 23-10-2025

Гость (06:53:30 23-10-2025) Посевная закончилась, поездки на дачи и отдых тоже. Спрос уп... Все знают почему нет бензина, но несут тут вся-кую чепуху.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:31 23-10-2025

Удивляет с трибуны речь что инфляция ничтожна - обхахочишся .Щас авто будут массово продавать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:54 23-10-2025

Гость (07:30:31 23-10-2025) Удивляет с трибуны речь что инфляция ничтожна - обхахочишся ... Кому?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:54 23-10-2025

Гость (07:30:31 23-10-2025) Удивляет с трибуны речь что инфляция ничтожна - обхахочишся ... Из Китая провезли с шильдиком новые Волги.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:12 23-10-2025

- «Скажем, в Новосибирской области сложности вызваны тем, что Омский нефтеперерабатывающий завод находится на ремонте и топливо приходится везти из Центральной России, а это длительность поставок," -------Чё ты несешь чушь? В европейской части почти все НПЗ на ремонте....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:01 23-10-2025

" Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр, будут предельно возмущены." это Вы так шутите? кого волнуют люди? кто мнение у нефти спрашивает?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:02 23-10-2025

Гость (08:03:01 23-10-2025) " Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей... Люди будут возмущены? Поздно! Лягушку сварили на медленном огне.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:23 23-10-2025

По идее 87% такое положение дел должно устраивать. Почему они комментарии не пишут!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:27 23-10-2025

100 красивая цыфра, 100 руб за литр бензина или любого топлива, но цена окончательная, занести в Конституцию.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:06 23-10-2025

Гость (09:07:27 23-10-2025) 100 красивая цыфра, 100 руб за литр бензина или любого топли... Да уж лучше тогда обнулить цены, как обнулили Конституцию! Или слабо?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Е

09:36:39 23-10-2025

А че не по 1000 ₽ за литр?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:56 23-10-2025

Когда-то же должны нажраться? Ждем момента, когда лопнут, и все наворованное выльется как манна небесная.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров