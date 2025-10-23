Бензин по 100 рублей. Эксперт оценила возможность радикального подорожания топлива
Специалист по топливному рынку в беседе с amic.ru рассказала об экономических инструментах для регулирования цен
23 октября 2025, 06:15, ИА Амител
Резкого увеличения стоимости бензина, до 100 рублей за литр, в России не будет, а текущие ограничения на автозаправках вызваны сложностями с логистикой, которые вполне преодолимы, заявила amic.ru эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Ранее стало известно, что правительство обсуждает дополнительные меры воздействия на топливный рынок, написала "Российская газета". Между тем в ряде регионов страны, в том числе в соседней Новосибирской области, граждане столкнулись с нехваткой бензина на АЗС. Анастасия Бунина отметила, что причины дефицита бензина в регионах разные:
«Скажем, в Новосибирской области сложности вызваны тем, что Омский нефтеперерабатывающий завод находится на ремонте и топливо приходится везти из Центральной России, а это длительность поставок, отгрузок, перевалка и так далее. Что касается Крыма, где введены лимиты выдачи бензина, этот регион находится в непосредственной близости от зоны конфликта и туда поставки осуществляются весьма осторожно».
В то же время, указала собеседница, вопрос обеспечения поставок на территорию Крыма контролируется полностью на правительственном уровне и там уже повышены нормы выдачи бензина – с 20 до 30 литров в одни руки.
При этом Анастасия Бунина подчеркнула, что в целом дефицита топлива в стране нет:
«Просто его поставки осуществляются дозированно, что вызывает недовольство у независимых АЗС, которых в сибирском регионе немало – все-таки не каждая вертикально интегрированная структура станет работать на территории, где прибыль не столь высока, как в крупных регионах».
У независимых АЗС цена на топливо формируется исходя из стоимости на Санкт-Петербургской бирже, где она в последнее время значительно высока, продолжает Анастасия Бунина:
«Поэтому мы имеем сегодня, среди прочего, конкурентный дисбаланс, который сказывается на конечном потребителе, приобретающем бензин на тех же независимых автозаправочных станциях. В то же время вертикально интегрированные компании могут позволить себе в текущей ситуации держать оптовую цену значительно ниже, чем на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже».
Несмотря на имеющиеся сложности, цена на бензин точно не перекроет все разумные пределы, как пророчат некоторые пессимисты, уверена Анастасия Бунина.
«Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности для его переработки. Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр, будут предельно возмущены. Это прекрасно понимают в правительстве, поэтому принимают необходимые меры – в частности, продление запрета на экспорт топлива. Так что столь радикальный вариант подорожания исключен», – сделала вывод эксперт по топливному рынку.
Ранее amic.ru выяснил, почему российская нефтепереработка перестраивает свою деятельность, какие автозаправки могут прекратить существование, вернутся ли старые методы "бензиновых манипуляций".
06:26:08 23-10-2025
Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности для его переработки. Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр, будут предельно возмущены.-------------Люди НДС увидят 22%, рост коммуналки 12% и много чего ещё интересного. На прошлой неделе по 58 руб 95 заливал - вчера уже по 60
08:24:30 23-10-2025
Гость (06:26:08 23-10-2025) Мы все-таки страна, добывающая сырье и имеющая возможности д... 66.90 октан солн.поляна
08:53:53 23-10-2025
Гость (08:24:30 23-10-2025) 66.90 октан солн.поляна... РН на строителей. 95 по 59,80. 92 по 57. Зачем вы заливаете не понятно что да еще и за дорого?
09:21:12 23-10-2025
Гость (08:53:53 23-10-2025) РН на строителей. 95 по 59,80. 92 по 57. Зачем вы заливаете ... От строителей до солнечной толкать автомобиль? На Лукойле рядом тоже самое.
Это из серии зачем вы ватсапом пользуетесь, когда нормальный Макс есть?)
09:24:01 23-10-2025
Гость (09:21:12 23-10-2025) От строителей до солнечной толкать автомобиль? На Лукойле ря... Ну если ваши "мозги" рукам и ногам покоя не дают, то можете и толкать. От строителей до солнечной. Я бы на строителей заправился и спокойно доехал.
06:27:44 23-10-2025
На ешаках скоро ездить будете и на верблюдах
06:35:58 23-10-2025
Поэтому аотсап с телегой глушить начали?
06:53:30 23-10-2025
Посевная закончилась, поездки на дачи и отдых тоже. Спрос упал. надо как то прибыль получать и ВВП поднимать, вот и поднимут за счет повышения цены топлива, а там и цены в магазинах и ЖКХ на очереди.
08:10:49 23-10-2025
Гость (06:53:30 23-10-2025) Посевная закончилась, поездки на дачи и отдых тоже. Спрос уп... Все знают почему нет бензина, но несут тут вся-кую чепуху.
07:30:31 23-10-2025
Удивляет с трибуны речь что инфляция ничтожна - обхахочишся .Щас авто будут массово продавать
07:40:54 23-10-2025
Гость (07:30:31 23-10-2025) Удивляет с трибуны речь что инфляция ничтожна - обхахочишся ... Кому?
08:05:54 23-10-2025
Гость (07:30:31 23-10-2025) Удивляет с трибуны речь что инфляция ничтожна - обхахочишся ... Из Китая провезли с шильдиком новые Волги.
07:55:12 23-10-2025
- «Скажем, в Новосибирской области сложности вызваны тем, что Омский нефтеперерабатывающий завод находится на ремонте и топливо приходится везти из Центральной России, а это длительность поставок," -------Чё ты несешь чушь? В европейской части почти все НПЗ на ремонте....
08:03:01 23-10-2025
" Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей за литр, будут предельно возмущены." это Вы так шутите? кого волнуют люди? кто мнение у нефти спрашивает?
08:15:02 23-10-2025
Гость (08:03:01 23-10-2025) " Люди, если вдруг увидят, скажем, 92-й бензин по 100 рублей... Люди будут возмущены? Поздно! Лягушку сварили на медленном огне.
08:26:23 23-10-2025
По идее 87% такое положение дел должно устраивать. Почему они комментарии не пишут!
09:07:27 23-10-2025
100 красивая цыфра, 100 руб за литр бензина или любого топлива, но цена окончательная, занести в Конституцию.
09:38:06 23-10-2025
Гость (09:07:27 23-10-2025) 100 красивая цыфра, 100 руб за литр бензина или любого топли... Да уж лучше тогда обнулить цены, как обнулили Конституцию! Или слабо?
09:36:39 23-10-2025
А че не по 1000 ₽ за литр?
20:25:56 23-10-2025
Когда-то же должны нажраться? Ждем момента, когда лопнут, и все наворованное выльется как манна небесная.