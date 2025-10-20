"Горючка" под ударом. Почему бензин исчезает из продажи и дорожает
Будут ли "химичить" с топливом и как нефтянка становится секретной отраслью
Нынешняя нехватка бензина в ряде российских регионов и рост его стоимости – следствие регулярных атак украинских беспилотников на НПЗ и структурных изменений в отечественной нефтепереработке, считают наблюдатели. Некоторые из этих сложностей вполне преодолимы, но с отдельными причинами наши потребители еще будут сталкиваться.
Почему российская нефтепереработка перестраивает свою деятельность, какие автозаправки могут прекратить существование, вернутся ли старые методы "бензиновых манипуляций" – в материале amic.ru.
Топливо по лимиту
Наряду с больным вопросом повышения цен на бензин автомобилисты все чаще сталкиваются с ограничениями его отпуска на заправках, а то и вовсе с отсутствием. Дефицит топлива ощущается в ряде регионов страны – в Крыму власти ограничили продажу бензина 30 л на одну машину (аналогичное решение принято в Челябинской области), в столице нефтедобывающей Тюменской области его продажа производится только путем заливки в топливный бак, в соседнем Новосибирске на многих заправках отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95.
Региональные руководители подключились к решению проблемы. В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин провел переговоры с главой компании "ННК" для выделения дополнительных объемов бензина и дизтоплива независимым АЗС.
Федеральные чиновники делают противоречивые заявления. Вице-премьер Александр Новак 15 октября говорил, что Россия имеет возможности для импорта бензина и дизеля. Однако уже через два дня в интервью телеканалу "Россия 1" зампред кабмина выразил уверенность, что Россия пока не нуждается в завозе топлива, а введенная ранее пошлина на его ввоз носила превентивный характер:
«Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, была только принята. Она будет действовать до середины следующего года. Она такая же превентивная, в случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет».
Министр разберется и устранит
В то же время глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам пообещал в ближайшее время выявить и устранить факторы, сдерживающие снабжение рынка топливом.
«Что касается конкретного вопроса цен на нефтепродукты в отдельных регионах. Понятно, сейчас складываются определенные ограничения [топливного] снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время», – заверил министр.
Правда, единственным публичным шагом правительства в этом направлении, похоже, является продление временного запрета на экспорт бензина до конца текущего года. Этот шаг, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, будет способствовать снижению его стоимости.
«Безусловно, снизит. Достаточно большой объем продукции шел за границу. Конечно, это было выгодно производителям. Но на сегодняшний день [стоит] задача стабилизировать рынок внутри, чтобы у нас было достаточное количество [топлива] во всех субъектах. Совершенно правильно и оперативно [правительство] запретило вывоз нефтепродуктов – это скажется на стабилизации рынка», – выразил он уверенность в интервью "Газете.ru".
Беспилотный регулятор цен
Главными источниками текущих сложностей с бензином являются атаки украинских БПЛА и перераспределение мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли, сообщил amic.ru эксперт по энергетике, член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев.
Действительно, в сентябре беспилотники ВСУ довольно часто атаковали российские НПЗ. В частности, дважды был атакован башкирский завод "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших производственных комплексов российской нефтепереработки и нефтехимии России. В начале сентября нападению подвергся НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области, очередной удар пришелся также по НПЗ "КИНЕФ", единственному НПЗ "Сургутнефтегаза", в Ленинградской области, по Тюменскому и Туапсинскому нефтеперерабатывающим предприятиям.
Частично с этими налетами связано и перераспределение мощностей НПЗ, о котором говорится меньше. Известно, что в рамках этого процесса объемы переработки нефти и нефтепродуктов заводами отрасли будут изменены. Однако подробности этих изменений пока неизвестны – отрасль становится все более закрытой для широкой публики, недаром Росстат еще в конце августа прекратил публиковать информацию о производстве нефтепродуктов, такое решение принято правительством страны. Причины этого шага не называются.
Заправок становится меньше
Тем временем в стране стали прекращать работу автозаправочные станции. Аналитики агентства "ОМТ-консалт" подсчитали, что с 28 июля по 22 сентября в России прекратили работу примерно 360 автозаправок – около 2,6% от общего количества.
Дмитрий Гусев называет такую ситуацию вполне объяснимой:
«Конечно, в текущих условиях растут биржевые цены и труднее всего приходится независимым автозаправкам. Но в таком случае, может быть, эти заправки неэффективны, а те, у кого есть топливо, являются более эффективными. Как бы то ни было, регулирование топливного рынка у нас происходит в соответствии с принципами рыночной капиталистической экономики, которые мы выбрали в 1991 году и от которых не отказываемся».
Растут и цены – с 1 по 29 сентября средняя розничная стоимость бензина, по данным Росстата, поднялась на 2,48% – это один из самых больших скачков с начала 2010-х годов. Более быстрыми темпами за последние 15 лет его цена поднималась только в мае 2018-го (на 5,63%), июле 2015-го (2,52%) и августе 2023-го (2,49%). С начала года на начало октября, как утверждают биржевики, рост составил более 11%, Росстат дает несколько меньший показатель – 10,16%. Но в любом случае темпы подорожания горючего выше официального уровня инфляции.
Как известно, в России существует соглашение между правительством и нефтяными компаниями, по которому цена топлива на АЗС не должна превышать официальный уровень инфляции.
«Возможно, это соглашение перестало быть эффективным и его следует пересмотреть. В любом случае предложений к возврату к плановой экономике пока не встречается», – указывает Дмитрий Гусев.
В кабмине РФ пока сохраняют спокойствие относительно бензиновых цен, которые, по выражению вице-премьера Новака, "не могут быть стабильны".
«Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции», – заявил чиновник в интервью каналу "Россия 1".
Свою лепту в борьбе с переписыванием ценников на топливо обещает внести Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – она проверит автозаправки на предмет сговора, сообщает РИА Новости. Ранее эта служба предупреждала собственников сетей АЗС в Тюменской и Тверской областях, а также "Газпромнефть – региональные продажи" на предмет нарушений антимонопольного законодательства.
Будут разбавлять?
Наряду с отсутствием бензина и его подорожанием ухудшиться может и качество, предупреждают эксперты.
«Современный бензин – это коктейль из изомеризатов, реформатов, катализатов, алкилатов и эфиров. Мы долгое время сами себе наступали на горло и говорили: будем вовлекать как можно меньше реформатов, чтобы снизить количество ароматики и улучшить качество. А теперь можем сказать – не до жиру. Придется вовлекать больше, делать ароматику не 18%, а 35%, как допускает техрегламент», – пояснил телеграм-каналу "Каргономика" доцент РГУ нефти и газа им. Губкина Леонид Багдасаров.
Он не исключает, что теперь производители станут чаще использовать метилтретбутиловые и третамиловые эфиры, а также монометиланилин, который допускается для бензинов четвертого класса. Для сохранения прежних объемов нефтепереработчики станут перераспределять сырье и применять более широкий спектр компонентов, что отразится на качестве, считает Багдасаров.
Некоторые наблюдатели высказали опасения, что ситуация с "горючкой" может реанимировать негативные практики советского периода – например, разбавление бензина, полагает глава Союза автосервисов Юрий Валько.
По его словам, на многих АЗС во избежание роста цен идут на ухудшение качества бензина. Чтобы повысить октановое число (показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива в двигателях внутреннего сгорания), используют разного рода присадки, что стало причиной поломки машин. Аналогичная ситуация имела место в конце 2000-х – начале 2010-х годов, когда после заправки "железных коней" отправляли в автосервис.
Газ нам поможет?
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, разбавление бензина не будет носить массовый характер.
«Все-таки за последние десятилетия система контроля за качеством топлива существенно ужесточилась. Да и на такой риск пойдет далеко не каждая автозаправка, не каждый собственник согласится, потому что штрафы очень большие. Потери, финансовые и имиджевые, слишком велики, чтобы поддаваться такому соблазну. Возможно, на это решатся отдельные мелкие независимые АЗС, но никак не сети», – поделился он своим мнением с amic.ru.
По словам Юшкова, случаи, когда продавцы разбавляют топливо, вызваны покупкой товара на бирже по высокой цене и возможными предписаниями ФАС снизить его стоимость:
«Конечно, какие-то отдаленные заправки, чтобы не продавать в убыток, примут решение разбавить бензин. Но это единичные случаи – большинство продавцов просто не продают бензин, занимаются реализацией дизеля. Это, кстати, одна из причин дефицита».
Повышения стоимости бензина избежать вряд ли получится, однако можно изменить "кормовую базу" для своих "железных коней", отмечает Дмитрий Гусев.
«Рынок диктует свои законы. Поэтому пока можно порекомендовать автомобилистам переходить на газовое топливо либо пересаживаться на электромобили – эти направления сейчас активно развиваются и, возможно, кому-то они облегчат жизнь», – рекомендует эксперт.
