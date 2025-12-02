С инициативой о переносе сроков выступил Минздрав, чтобы дать бизнесу время на адаптацию

В России могут отложить на полгода запрет на розничную продажу табака, вейпов и кальянов вблизи остановок общественного транспорта. Об этом сообщают "Известия".

Закон может вступить в силу не с 1 марта, а с 1 сентября 2026 года. С инициативой о переносе сроков выступил Минздрав, чтобы дать бизнесу время на адаптацию. Киоски, которые сильно зависят от продажи табака, смогут найти альтернативные источники дохода или перенести точки.

Законопроект, разработанный депутатами Хабаровского края, предполагает полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции в киосках и магазинах у автобусных остановок, железнодорожных платформ и станций метро. Исключение сделают только для населенных пунктов, где такая точка – единственная.

«Это продолжение последовательной антитабачной политики, нацеленной на снижение потребления вредных продуктов, особенно среди молодежи», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров считает, что для владельцев киосков это серьезный вызов, так как табак остается трафикообразующим товаром. По оценкам, потери товарооборота могут составить 15–30%.

По данным системы "Честный знак", в прошлом году россияне потратили на сигареты 1,4 трлн рублей, почти 19% больше, чем годом ранее. Выручка производителей табака достигла 375,4 млрд рублей.

В России вероятный запрет продажи вейпов бурно обсуждают с августа 2025 года. Идею одобрил президент РФ Владимир Путин.

Сейчас в Госдуме прорабатывается вопрос о полном запрете продажи табака россиянам, родившимся после 2017 года, а некоторые регионы вводят дополнительные ограничения на продажу вейпов. В Вологодской области до конца 2025 года планируют закрыть все специализированные торговые точки с вейп-продукцией. В Саратовской области выступили за полный запрет на продажу таких товаров с 1 марта 2026 года.

В Алтайском крае уже в этом декабре депутаты могут рассмотреть законопроект о запрете электронных сигарет. Представители АКЗС разделяют инициативу по борьбе с вейпами, которая уже реализуется в других регионах.