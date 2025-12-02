В России могут увеличить штрафы за курение вейпов на работе
Ввести соответствующий закон, утраивающий санкции, могут уже в 2027 году
02 декабря 2025, 15:10, ИА Амител
Ожидается, что к 2027 году штрафы за использование электронных сигарет на работе могут вырасти в три раза, достигнув 15 000 рублей. Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский поделился таким прогнозом с "Газетой.ru".
По его мнению, вероятность одобрения изменений в законодательстве велика, однако процесс требует времени, и новые нормы вступают в силу не мгновенно. Эксперт подчеркнул, что государство уделяет приоритетное внимание укреплению здоровья населения и борьбе с никотиновой зависимостью, особенно среди молодого поколения.
Ранее глава общественной организации "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением об увеличении административных штрафов за курение на рабочих местах в десять раз, о чем сообщило РИА Новости.
на работу курящих не нужно брать совсем. Себя травят и других тоже. Цены на курево нужно срочно поднять в 5 раз минимум, увольнять в первую очередь тех, кто курит. Слабые, безвольные курящие люди.