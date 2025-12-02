В России могут увеличить штрафы за курение вейпов на работе

Ввести соответствующий закон, утраивающий санкции, могут уже в 2027 году

02 декабря 2025, 15:10, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Ожидается, что к 2027 году штрафы за использование электронных сигарет на работе могут вырасти в три раза, достигнув 15 000 рублей. Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский поделился таким прогнозом с "Газетой.ru".

По его мнению, вероятность одобрения изменений в законодательстве велика, однако процесс требует времени, и новые нормы вступают в силу не мгновенно. Эксперт подчеркнул, что государство уделяет приоритетное внимание укреплению здоровья населения и борьбе с никотиновой зависимостью, особенно среди молодого поколения.

Ранее глава общественной организации "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением об увеличении административных штрафов за курение на рабочих местах в десять раз, о чем сообщило РИА Новости.