Контактных с заболевшими корью в Барнауле уже несколько сотен человек. Чем опасна корь

В регионе выявили уже четырёх заражённых этой болезнью

17 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае круг контактных лиц с заражёнными корью составил более 400 человек. Как сообщают "Вести Алтай", последнюю вспышку кори в регионе фиксировали в 2015 году, тогда заразилось больше 100 жителей. На сегодня же в крае выявили уже четырёх больных этим вирусом. Один находится в Барнауле, ещё трое – в Тальменском районе. Между собой все они не знакомы.

В краевой столице контактировавших с заражёнными выявляют в многоэтажке по улице Сергея Ускова, 37. Врачи продолжают осмотр жильцов дома и уже привили десятерых взрослых и ребёнка. Есть и 39 отказов. Тех, у кого при первом посещении симптомов не обнаружили, навестят ещё несколько раз. При этом примерно в 90 квартир медикам попасть пока не удалось.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, контактных не госпитализируют, не изолируют и не отстраняют – врачи просто проводят ежедневное медицинское наблюдение за их состоянием. Заразным же больной становится при первых симптомах. Если у контактного через три недели они так и не проявятся, то наблюдение за ним снимут.

Чем опасна корь?

Корь может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летального исхода: пневмония, отёк мозга, синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных, так как болезнь способна привести к врождённым дефектам плода. Передаётся инфекция воздушно-капельным путём – вирус может проникнуть даже через вентиляцию в квартире. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются кашель, насморк, конъюнктивит, слабость, светобоязнь, температура до 39 градусов, белые пятна на слизистой щёк, а на 4-5 день – сыпь по всему телу.

Специфического лечения кори при этом не существует. Больного изолируют на время болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие и покой. Единственный способ защититься от кори – вакцинироваться.