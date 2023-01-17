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Контактных с заболевшими корью в Барнауле уже несколько сотен человек. Чем опасна корь

В регионе выявили уже четырёх заражённых этой болезнью

17 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае круг контактных лиц с заражёнными корью составил более 400 человек. Как сообщают "Вести Алтай", последнюю вспышку кори в регионе фиксировали в 2015 году, тогда заразилось больше 100 жителей. На сегодня же в крае выявили уже четырёх больных этим вирусом. Один находится в Барнауле, ещё трое – в Тальменском районе. Между собой все они не знакомы.

В краевой столице контактировавших с заражёнными выявляют в многоэтажке по улице Сергея Ускова, 37. Врачи продолжают осмотр жильцов дома и уже привили десятерых взрослых и ребёнка. Есть и 39 отказов. Тех, у кого при первом посещении симптомов не обнаружили, навестят ещё несколько раз. При этом примерно в 90 квартир медикам попасть пока не удалось.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, контактных не госпитализируют, не изолируют и не отстраняют – врачи просто проводят ежедневное медицинское наблюдение за их состоянием. Заразным же больной становится при первых симптомах. Если у контактного через три недели они так и не проявятся, то наблюдение за ним снимут.

Чем опасна корь?

Корь может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летального исхода: пневмония, отёк мозга, синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных, так как болезнь способна привести к врождённым дефектам плода. Передаётся инфекция воздушно-капельным путём – вирус может проникнуть даже через вентиляцию в квартире. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются кашель, насморк, конъюнктивит, слабость, светобоязнь, температура до 39 градусов, белые пятна на слизистой щёк, а на 4-5 день – сыпь по всему телу.

Специфического лечения кори при этом не существует. Больного изолируют на время болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие и покой. Единственный способ защититься от кори – вакцинироваться.

 

 

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Комментарии 20

  • Ну давайте как в Китае блокировать подъезды "элитарных" человейников. Ведь там же все очаги распространения вирусных и бактериальных инфекций. Люди массово заражаются в лифтах, глухих коридорах и через совместные вентиляции.
    17 января, Гость   Ответить
  • Человейник - это где человьи?
    17 января, Гость   Ответить
  • опять вакцинироваться
    17 января, Гость   Ответить
  • опять вакцинироваться - не надо. И, главное, детей не привить. А то вдруг такая прекрасная возможность закалить иммунитет пройдет мимо них.
    17 января, Гость   Ответить
  • Нельзя вакцинироваться в разгар заболеваемости. толку ноль.
    17 января, Гость   Ответить
  • Корь - очень опасная болезнь и это не непонятный Ковид, а реальная угроза здоровью и жизни. Кто не привит - очень рискует или получить серьезные осложнения (потеря зрения, слуха) или отправиться на кладбище.
    17 января, Гость   Ответить
  • Нельзя вакцинироваться в разгар заболеваемости. толку ноль. - ага. А до того нельзя было, ибо "прививки вредны". Ну чо, радуйтесь. Как это там просветленные говорят - натуральный иммунитет должен быть сильным. Без этих ваших прививок. Вот и проверим) Заодно напомню, когда в СССР шарахнула оспа, прививали всех подряд, особо не спрашивая. Это по поводу "толку ноль" и "нельзя".
    17 января, Гость   Ответить
  • Ну сходи в поликлинику вакцинируйся. кому надо тот не обсуждает до хрипа.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, абсолютно верно, в СССР знали что делали и мнение доморощенных экспертов, у которых толку ноль, никого не интересовало.
    17 января, Гость   Ответить
  • Ну сходи в поликлинику вакцинируйся. кому надо тот не обсуждает до хрипа. - Да не в споре дело, мне просто интересно понаблюдать за имеющими "истественный иммунитет", поддерживаемый правильным питанием и прочим ЗОЖ. Интересно, набегут или нет.
    17 января, Гость   Ответить
  • "Нельзя вакцинироваться в разгар заболеваемости. толку ноль." ----- Гость, ну как не стыдно врать! НУЖНО вакцинироваться от кори при контакте с инфицированным! Такая вакцинация (ревакцинация) помогает начать активно вырабатывать антитела и предотвращает болезнь.
    17 января, Гость   Ответить
  • А что там с этой корью в других регионах? Тишина. Странно.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, а что странного ? И при чем тут другие регионы ? Завезли скорее всего из Средней Азии, там она стала появляться последнее время.
    17 января, Гость   Ответить
  • А что там с этой корью в других регионах? Тишина. - Да прям там тишина. В Н-ске соседнем еще до НГ вспышки были. Вы как с Луны свалились.
    17 января, Гость   Ответить
  • Странно. - А, то есть нам опять врут, и кори у нас нет. И вообще ее нет, это сказки ученых. Проснитесь и осознайте.
    17 января, Гость   Ответить
  • когда в СССР шарахнула оспа, прививали всех подряд, особо не спрашивая.***** В СССР не штамповали лекарства где попало и как попало неизвестно из чего. Тогда была реальная уголовная ответственность за всё. А сейчас всё решается "заносами", "откатами" и "распилами".
    17 января, Гость   Ответить
  • Гинцбург еще не заявил, что Спутник V и от кори помогает?
    17 января, Гость   Ответить
  • В СССР не штамповали лекарства где попало и как попало неизвестно из чего. - Я правильно понимаю, что ваши дети не привиты? Раз вам тут все "штампуют", и вообще сплошной вред. Правда, вроде никто до того не мешал привиться импортной вакциной, но это же тоже плохо - она угнетает генетический русский код, приводит к бесплодию и вообще от нее попа отваливается.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, раньше были прививки, а теперь вакцины. А это большая разница)))
    17 января, Гость   Ответить
  • "раньше были прививки, а теперь вакцины. А это большая разница)))" ----- Гость, вакцина - это препарат, а прививка - процесс.
    17 января, Гость   Ответить
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