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Женщина вывела дочь на улицу в одном платье в Новосибирске

Сама она в это время была одета в тёплый пуховик

17 марта 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: АСТ-54
Фото: АСТ-54

В социальных сетях Новосибирска распространилась фотография, на которой женщина качает дочь на качелях. Загвоздка заключается в том, что девочка на улице находится в одном платье.

Журналисты "КП-Новосибирск" выяснили, что предполагаемая мама уже получала неодобрительные отзывы от соседей. Также женщина состоит на учёте с июня 2021 года как неблагополучный родитель. В марте 2023 года сибирячку штрафовали за невыполнение родительских обязанностей.

"В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в МВД.

Юрист отметил, что за подобную выходку матери ребёнка грозит штраф в 500 рублей.

Комментарии 13

  • Ждем пока (не дай Боже) случится не поправимое...А потом органы опеки будут охать и разводить руками...
    17 марта, Гость   Ответить
  • маткапитал освоен, далее кормить чадо наверное нет смысла - наверное так думает эта "мама"
    17 марта, Гость   Ответить
  • мат.капитал получен, а в дальнейшем ребенок не нужен, я так понимаю. и сколько их таких по стране?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Какой там штраф? Её проверить надо на вменяемость. Если она в минусовую погоду ребенка выводит на улицу в одном платье, что она дома вытворяет? Может тоже, кормит ребенка энергией солнца или другие эксперименты над ним ставит.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ну ясно же, что у человека не в порядке с головой. Куда опека смотрит? Если есть родственники, пусть хоть они оформят опеку над девочкой. Вот что может придти в голову психически ненормальному завтра? Да все что угодно!
    17 марта, Гость   Ответить
  • у нас опека только рейд по нормальным семьям опекунов может с проверками приезжать, они же нормальные и с ними не будет проблем. А зачем им проблемы с проблемными?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Куда опека смотрит? - Туда же, куда смотрела в недавнем случае, когда мать маленькую дочь сожгла. В сторону.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А люди бы вместо того , чтобы фотать подойти не могли? Может у женщины с головой не лады...
    17 марта, Гость   Ответить
  • рейд по нормальным семьям опекунов--- да не ездят они к опекунам. Ко мне за три года НИ РАЗУ не приехали. Даже , когда ребенка отдавали мне. Не пришли, не посмотрели , подготовила ли я хоть что-то к появлению ребенка. купила ли кроватку. Раз в год отчет сдаю им. Вот и вся их работа
    17 марта, Гость   Ответить
  • Может у женщины с головой не лады... - и что бы сделали люди, подойдя? Ребенка отобрали, или что?
    17 марта, Гость   Ответить
  • и что бы сделали люди, подойдя?-- побеседовали бы, полицию вызвали. А тут сфотали и в соцсети выложили. И как это ребенку помогло?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Мы в детстве в первые теплые весенние дни сами на первой протаявшей прогалинке частично раздевались и загорали. Но то без родителей, от своего ума под свою ответственность... никто не умер и не заболел даже. А тут мамашка, да в тени.
    17 марта, Гость   Ответить
  • побеседовали бы, полицию вызвали - вот полицию вызвать можно. Беседовать... потом еще виноватым останешься.
    17 марта, Гость   Ответить
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