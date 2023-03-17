Женщина вывела дочь на улицу в одном платье в Новосибирске

Сама она в это время была одета в тёплый пуховик

17 марта 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: АСТ-54

В социальных сетях Новосибирска распространилась фотография, на которой женщина качает дочь на качелях. Загвоздка заключается в том, что девочка на улице находится в одном платье.

Журналисты "КП-Новосибирск" выяснили, что предполагаемая мама уже получала неодобрительные отзывы от соседей. Также женщина состоит на учёте с июня 2021 года как неблагополучный родитель. В марте 2023 года сибирячку штрафовали за невыполнение родительских обязанностей.

"В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в МВД.

Юрист отметил, что за подобную выходку матери ребёнка грозит штраф в 500 рублей.