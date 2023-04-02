"Жигули" протаранили ограждение в Барнауле
Водитель не справился с управлением и врезался в забор
02 апреля 2023, 18:54, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель на "Жигулях" врезался в металлическое ограждение на Солнечной Поляне. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Обстоятельства, при которых произошла авария, неизвестны. Отечественный автомобиль – единственный участник столкновения.
Забор от удара сильно деформировался.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием "Жигулей" на алтайской трассе пострадали четыре человека. Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке.
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