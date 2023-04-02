"Жигули" протаранили ограждение в Барнауле

Водитель не справился с управлением и врезался в забор

02 апреля 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель на "Жигулях" врезался в металлическое ограждение на Солнечной Поляне. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Обстоятельства, при которых произошла авария, неизвестны. Отечественный автомобиль – единственный участник столкновения.

Забор от удара сильно деформировался.

Ранее сообщалось, что в аварии с участием "Жигулей" на алтайской трассе пострадали четыре человека. Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке.