Жители Алтайского края могут получить бесплатную юридическую консультацию

Обратиться можно по телефону горячей линии или на сайте проекта "Юристы — населению"

14 мая 2026, 12:10, ИА Амител

"Юристы — населению" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае завершили очередной сезон проекта "Юристы — населению". За два месяца правовые школы и приемы граждан прошли в 25 муниципалитетах. Теперь проект продолжит работу в онлайн-формате.

Помощь пришла в районы

Итоги сезона обсудили в Алтайском краевом Законодательном собрании. Вице-спикер краевого парламента, автор и куратор проекта Денис Голобородько отметил, что этот этап получился масштабным и насыщенным.

Участники встречи рассмотрели дальнейшие форматы работы. Один из важных вопросов — доступ жителей к понятной и достоверной правовой информации. Для этого организаторы хотят шире использовать местные медиа и социальные сети.

"Юристы — населению" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Консультации продолжат онлайн

Отдельное внимание уделили бесплатной правовой помощи. В этом сезоне к работе активнее подключили сайт юристы-населению.рф и телефон горячей линии. Через эти каналы жители края направили много вопросов, которые поступают до сих пор.

«На данный момент обработано около 100 обращений. В основном темы касаются мер поддержки участников СВО и их близких, телефонного мошенничества, семейного права и других тем. Видим, что запрос на оказание таких юридических консультаций есть», — отметил Денис Голобородько.

По его словам, организаторы решили сохранить работу сайта и телефона вне основного сезона. Это позволит жителям края получать консультации дистанционно, не дожидаясь новых выездных приемов.

Денис Голобородько поблагодарил участников проекта за предложения и помощь в продвижении инициативы. Самых активных отметили благодарностями комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению.

Напомним, жители Алтайского края могут получить бесплатную юридическую помощь по телефону 8-800-201-57-22. Также заявку можно оставить на сайте юристы-населению.рф.