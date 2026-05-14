Жители Алтайского края могут получить бесплатную юридическую консультацию
Обратиться можно по телефону горячей линии или на сайте проекта "Юристы — населению"
14 мая 2026, 12:10, ИА Амител
В Алтайском крае завершили очередной сезон проекта "Юристы — населению". За два месяца правовые школы и приемы граждан прошли в 25 муниципалитетах. Теперь проект продолжит работу в онлайн-формате.
Помощь пришла в районы
Итоги сезона обсудили в Алтайском краевом Законодательном собрании. Вице-спикер краевого парламента, автор и куратор проекта Денис Голобородько отметил, что этот этап получился масштабным и насыщенным.
Участники встречи рассмотрели дальнейшие форматы работы. Один из важных вопросов — доступ жителей к понятной и достоверной правовой информации. Для этого организаторы хотят шире использовать местные медиа и социальные сети.
Консультации продолжат онлайн
Отдельное внимание уделили бесплатной правовой помощи. В этом сезоне к работе активнее подключили сайт юристы-населению.рф и телефон горячей линии. Через эти каналы жители края направили много вопросов, которые поступают до сих пор.
«На данный момент обработано около 100 обращений. В основном темы касаются мер поддержки участников СВО и их близких, телефонного мошенничества, семейного права и других тем. Видим, что запрос на оказание таких юридических консультаций есть», — отметил Денис Голобородько.
По его словам, организаторы решили сохранить работу сайта и телефона вне основного сезона. Это позволит жителям края получать консультации дистанционно, не дожидаясь новых выездных приемов.
Денис Голобородько поблагодарил участников проекта за предложения и помощь в продвижении инициативы. Самых активных отметили благодарностями комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению.
Напомним, жители Алтайского края могут получить бесплатную юридическую помощь по телефону 8-800-201-57-22. Также заявку можно оставить на сайте юристы-населению.рф.
13:04:10 14-05-2026
Статья ни о чем! Реальная помощь хоть одному человеку оказано? Что за формулировка "На данный момент обработано около 100 обращений". Это тоже самое мы внимательно очень высшали 100 человек. Если люди обращаются с проблемой расскажите сколько исковых заявлений подано в суд. Сколько из этих поданных были судом удовлетворены и судебные решения исполнены. Без этих цифр это пустые разговоре о якобы помощи населению.
15:52:44 14-05-2026
Гость (13:04:10 14-05-2026) Статья ни о чем! Реальная помощь хоть одному человеку оказан... заселфились, чем не работа?)