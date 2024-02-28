Штрафы за нарушения ПДД на Алтае в 2023 году составили рекордную сумму

Всего в регионе было наложено штрафов на 1,315 млрд рублей, большую часть из них зафиксировали камеры

28 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Камеры / Фото: PhotoMIX Company / Pexels

Водителям в Алтайском крае за нарушения ПДД в 2023 году было вынесено рекордное число административных штрафов на общую сумму 1,315 млрд руб., из них по материалам, полученным с дорожных камер фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, – 993,3 млн. Ежегодно эта цифра увеличивается на 25-30% за счет установки новых комплексов, сообщили amic.ru в ГИБДД.

"На сегодняшний день в центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД поступает информация с 184 стационарных, 13 передвижных и 3 мобильных специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме", – уточнили в ведомстве.

Самым распространенным нарушением у автомобилистов в Алтайском крае остается превышение скоростного режима. Таких фактов в 2023 году было выявлено более 1,1 млн. 79 тысяч раз водители попались за езду по "выделенке". Еще 53 тысячи – нарушения правил применения ремней безопасности.