Штрафы за нарушения ПДД на Алтае в 2023 году составили рекордную сумму
Всего в регионе было наложено штрафов на 1,315 млрд рублей, большую часть из них зафиксировали камеры
28 февраля 2024, 07:00, ИА Амител
Водителям в Алтайском крае за нарушения ПДД в 2023 году было вынесено рекордное число административных штрафов на общую сумму 1,315 млрд руб., из них по материалам, полученным с дорожных камер фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, – 993,3 млн. Ежегодно эта цифра увеличивается на 25-30% за счет установки новых комплексов, сообщили amic.ru в ГИБДД.
"На сегодняшний день в центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД поступает информация с 184 стационарных, 13 передвижных и 3 мобильных специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме", – уточнили в ведомстве.
Самым распространенным нарушением у автомобилистов в Алтайском крае остается превышение скоростного режима. Таких фактов в 2023 году было выявлено более 1,1 млн. 79 тысяч раз водители попались за езду по "выделенке". Еще 53 тысячи – нарушения правил применения ремней безопасности.
07:32:28 28-02-2024
Слишком низкие штрафы. Нужно помножить на 10 !
08:16:25 28-02-2024
Гость (07:32:28 28-02-2024) Слишком низкие штрафы. Нужно помножить на 10 !... Помножить на 10 и убрать скидку 50 %.
08:27:01 28-02-2024
Гость (08:16:25 28-02-2024) Помножить на 10 и убрать скидку 50 %. ... Злишься, нет прав из-за справки с Луговой? Косил от армии?
08:33:31 28-02-2024
Гость (08:27:01 28-02-2024) Злишься, нет прав из-за справки с Луговой? Косил от армии?... Не нервничай, а башляй государству за свое головотяпство. Не доходит через голову, дойдет через кошелек. А если не хочешь платить, то либо не нарушай, либо ходи пешком. P.s. ВУ в наличии, за рулем практически каждый день с 1996 года.
12:33:17 28-02-2024
За этот год мной, прилежным пешеходом, было 2 нарушения. За первое был составлен протокол с предупреждением (недалеко от привычного перехода, вдруг, появилась зебра и знак - пешеходный переход). За второе - водители "по ушам проехались" - обсигналили (на переходе-зебре со знаком, вдруг, установили светофор), а "привычка вторая натура". Если меня опознают по видеокамерам, то на госуслуги прилетит штраф.
13:22:03 28-02-2024
Давайте честно, с нашим благоустройством дорог и любви к пешеходам,мало собрали.
19:07:21 28-02-2024
Нужно бальную систему и за 10 одинаковых нарушений направлять на платную пересдачу, вот тогда бюджет просто треснет)