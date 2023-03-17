Жители Алтайского края стали вести более активный образ жизни

Это видно по запросам, которые они делают в интернете

17 марта 2023, 15:44, ИА Амител

Мужчина говорит по телефону / Фото: Yuricazac-shutterstock

Жители крупнейших городов Алтайского края – Барнаула и Бийска – всё активнее переходят на здоровый образ жизни. С приходом весны внимание к теме здоровья и правильных привычек выросло практически в два раза. Такова обезличенная статистика обращений к тематическим интернет-ресурсам в мобильной сети МегаФона.

Аналитика оператора показывает, что число поклонников здорового образа жизни в алтайских городах заметно приросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это могли повлиять желание привести себя в форму после долгой зимы, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

В Алтайском крае востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла в 1,8 раза. А запросы на одежду и товары для спорта увеличились на 46%.

Ресурсы с предложениями городских фитнес-клубов бьют рекорды, они стали популярнее на 62%. Жители региона решительнее всего были настроены улучшить здоровье перед началом весны – пик всех запросов пришёлся на конец февраля.

Также люди стали проводить больше времени не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Специалисты по big data МегаФона проанализировали трафик в локациях для отдыха в двух крупнейших городах края и пришли к выводу, что наиболее востребованными местами у барнаульцев стал Нагорный парк, а у жителей Бийска – Парк Победы. Любители прогулок на свежем воздухе активно пользуются мобильным интернетом: приложениями для общения, спортивными ресурсами и музыкальными сервисами. Потребление интернет-трафика в Нагорном парке с наступлением весны выросло в 2,2 раза, при этом пик пришёлся на пятницу 10 марта. В "Парке Победы" абоненты активнее всего "сёрфили" в сети 1 и 7 марта.

"Современные гаджеты могут быть отличными помощниками в закреплении полезных для здоровья привычек: сегодня существуют сотни сервисов и приложений для правильного питания, подбора индивидуальных спортивных программ. Да и в целом заняться фитнесом под любимую музыку или устроить пробежку, слушая аудиокнигу, гораздо приятнее", – прокомментировала директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.