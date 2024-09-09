"Жители поверили не словам". Хорохордин поздравил Турчака с победой на выборах
Экс-глава Республики Алтай пожелал успехов команде нового губернатора региона
09 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
Бывший губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Telegram-канале поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы региона.
"Поздравляю Андрея Анатольевича Турчака с убедительной победой на выборах главы Республики Алтай! Жители поверили не громким словам или обещаниям, а реальным делам, от которых зависит дальнейшее развитие региона. Впереди - большая работа по исполнению наказов избирателей и реализации всех намеченных программ. Искренне желаю команде Андрея Анатольевича успехов в сохранении и развитии Алтая!" - написал Хорохордин.
Напомним, Андрей Турчак победил на выборах главы Республики Алтай с 74,09% голосов.
12:37:26 09-09-2024
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