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"Жители поверили не словам". Хорохордин поздравил Турчака с победой на выборах

Экс-глава Республики Алтай пожелал успехов команде нового губернатора региона

09 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru
Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Бывший губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Telegram-канале поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы региона.

"Поздравляю Андрея Анатольевича Турчака с убедительной победой на выборах главы Республики Алтай! Жители поверили не громким словам или обещаниям, а реальным делам, от которых зависит дальнейшее развитие региона. Впереди - большая работа по исполнению наказов избирателей и реализации всех намеченных программ. Искренне желаю команде Андрея Анатольевича успехов в сохранении и развитии Алтая!" - написал Хорохордин.

Напомним, Андрей Турчак победил на выборах главы Республики Алтай с 74,09% голосов.

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

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выборы Республика Алтай Андрей Турчак
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Комментарии 1

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бгг

12:37:26 09-09-2024

обещать не означает женицца

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