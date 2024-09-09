"Жители поверили не словам". Хорохордин поздравил Турчака с победой на выборах

Бывший губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Telegram-канале поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы региона.

"Поздравляю Андрея Анатольевича Турчака с убедительной победой на выборах главы Республики Алтай! Жители поверили не громким словам или обещаниям, а реальным делам, от которых зависит дальнейшее развитие региона. Впереди - большая работа по исполнению наказов избирателей и реализации всех намеченных программ. Искренне желаю команде Андрея Анатольевича успехов в сохранении и развитии Алтая!" - написал Хорохордин.