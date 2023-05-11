Жители Ребрихи пожаловались на работающий крематорий для лошадей
Люди обеспокоены тем, что выбросы загрязняют окружающую среду и воду, которую они пьют
11 мая 2023, 19:40, ИА Амител
Кадр из видео
Жители Ребрихи в социальных сетях пожаловались на местный крематорий для лошадей. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных жителей, останки сжигают днём, а все выбросы от работы крематория попадают в окружающую среду.
Люди недовольны тем, что помещение расположено рядом с жилыми домами, также они обеспокоены, что выбросы от крематория попадут в воду и заразят её.
Сельчане попросили власти разобраться в ситуации.
19:59:20 11-05-2023
Интересно какая зараза может поразить местных жителей через дым? Ну или воду отравить.
21:27:54 11-05-2023
Логика шикарнейшая. Углекислый газ и вода в атмосферу и горстка пепла с обгорелыми костями на выходе обалденно загрязняют все вокруг, что жители аж кушать не могут. Зато, видимо, от скотомогильника на окраине, откуда вся зараза идет в грунтовые воды и вонь тухляком на деревню - они не против. Картинка с Лавровым.жпг
11:41:18 12-05-2023
Внимательно прочитал статью- "...останки сжигают днём..." А если ночью будут сжигать, то претензий не будет?))))
11:52:18 12-05-2023
да.жгите ночью)