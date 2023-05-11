Жители Ребрихи пожаловались на работающий крематорий для лошадей

Люди обеспокоены тем, что выбросы загрязняют окружающую среду и воду, которую они пьют

11 мая 2023, 19:40, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Ребрихи в социальных сетях пожаловались на местный крематорий для лошадей. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, останки сжигают днём, а все выбросы от работы крематория попадают в окружающую среду.

Люди недовольны тем, что помещение расположено рядом с жилыми домами, также они обеспокоены, что выбросы от крематория попадут в воду и заразят её.

Сельчане попросили власти разобраться в ситуации.