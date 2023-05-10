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С помощью "трупа в мешке" призывают не мусорить в Алтайском крае

Люди остались довольны таким решением

10 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Жителей Бийска Алтайского края призвали не мусорить с помощью арт-объекта в виде примотанного к столбу трупа в мешке и таблички с надписью "Он бросал мусор".

Как рассказали в паблике "Инцидент Бийск", такое нетривиальное решение появилось в частном секторе на Зелёном Клине.

"Данный арт-объект служит средством для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды", – говорится в сообщении.

Комментаторы остались в восторге от увиденного:

  • "Вот какой молодец кто это придумал. На Кожевенный тоже такой надо".
  • "Крутышки".
  • "Прям бийский нуар!"
  • "Ходячие мертвецы", 11 сезон".

Ранее жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за торговым центром "Европа".

Бийск мусорный вопрос

Комментарии 13

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Гость

10:00:40 10-05-2023

бред

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Гость

10:15:03 10-05-2023

ну и кому это помешает то

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так не так

10:16:17 10-05-2023

Какой социум, такие и арт объекты. Не смешно.

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Элен без ребят

10:47:55 10-05-2023

так не так (10:16:17 10-05-2023) Какой социум, такие и арт объекты. Не смешно.... а должно быть смешно?

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Гость

10:51:12 10-05-2023

Сколько не вали на собак, но реально, свиньи в облике человека - это проблема... и спасибо дворникам за работу, иначе бродили бы среди брошенных бутылок, остатков еды и пакетов.

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Гость

13:00:02 10-05-2023

Гость (10:51:12 10-05-2023) Сколько не вали на собак, но реально, свиньи в облике челов... У вас каждый комментарий с собак начинается, клиника.

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Гость

10:53:45 10-05-2023

А прикиньте, там реально труп! И никто не станет проверять.

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Гость

11:12:21 10-05-2023

смерть стала абсолютно обыденной. Никого уже не шокирует. Можно "труп" примотать, пошутить про "мешки"..что с вами стало. люди?

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Гость

13:02:28 10-05-2023

Гость (11:12:21 10-05-2023) смерть стала абсолютно обыденной. Никого уже не шокирует. Мо... А что с вами, вы такую чушь несете.

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Гость

11:27:26 10-05-2023

Сплошь цинники!

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Олег

11:27:35 10-05-2023

Может это и не арт-объект?

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Гость

11:33:47 10-05-2023

цинники! - это кто?

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гостья

18:07:58 10-05-2023

Гость (11:33:47 10-05-2023) цинники! - это кто?... это ценники)

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