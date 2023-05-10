С помощью "трупа в мешке" призывают не мусорить в Алтайском крае
Люди остались довольны таким решением
10 мая 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Бийск"
Жителей Бийска Алтайского края призвали не мусорить с помощью арт-объекта в виде примотанного к столбу трупа в мешке и таблички с надписью "Он бросал мусор".
Как рассказали в паблике "Инцидент Бийск", такое нетривиальное решение появилось в частном секторе на Зелёном Клине.
"Данный арт-объект служит средством для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды", – говорится в сообщении.
Комментаторы остались в восторге от увиденного:
- "Вот какой молодец кто это придумал. На Кожевенный тоже такой надо".
- "Крутышки".
- "Прям бийский нуар!"
- "Ходячие мертвецы", 11 сезон".
Ранее жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за торговым центром "Европа".
10:00:40 10-05-2023
бред
10:15:03 10-05-2023
ну и кому это помешает то
10:16:17 10-05-2023
Какой социум, такие и арт объекты. Не смешно.
10:47:55 10-05-2023
так не так (10:16:17 10-05-2023) Какой социум, такие и арт объекты. Не смешно.... а должно быть смешно?
10:51:12 10-05-2023
Сколько не вали на собак, но реально, свиньи в облике человека - это проблема... и спасибо дворникам за работу, иначе бродили бы среди брошенных бутылок, остатков еды и пакетов.
13:00:02 10-05-2023
Гость (10:51:12 10-05-2023) Сколько не вали на собак, но реально, свиньи в облике челов... У вас каждый комментарий с собак начинается, клиника.
10:53:45 10-05-2023
А прикиньте, там реально труп! И никто не станет проверять.
11:12:21 10-05-2023
смерть стала абсолютно обыденной. Никого уже не шокирует. Можно "труп" примотать, пошутить про "мешки"..что с вами стало. люди?
13:02:28 10-05-2023
Гость (11:12:21 10-05-2023) смерть стала абсолютно обыденной. Никого уже не шокирует. Мо... А что с вами, вы такую чушь несете.
11:27:26 10-05-2023
Сплошь цинники!
11:27:35 10-05-2023
Может это и не арт-объект?
11:33:47 10-05-2023
цинники! - это кто?
18:07:58 10-05-2023
Гость (11:33:47 10-05-2023) цинники! - это кто?... это ценники)