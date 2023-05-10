С помощью "трупа в мешке" призывают не мусорить в Алтайском крае

Люди остались довольны таким решением

10 мая 2023, 09:30, ИА Амител





Фото: "Инцидент Бийск"

Жителей Бийска Алтайского края призвали не мусорить с помощью арт-объекта в виде примотанного к столбу трупа в мешке и таблички с надписью "Он бросал мусор".

Как рассказали в паблике "Инцидент Бийск", такое нетривиальное решение появилось в частном секторе на Зелёном Клине.

"Данный арт-объект служит средством для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды", – говорится в сообщении.

Комментаторы остались в восторге от увиденного:

"Вот какой молодец кто это придумал. На Кожевенный тоже такой надо".

"Крутышки".

"Прям бийский нуар!"

"Ходячие мертвецы", 11 сезон".

Ранее жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за торговым центром "Европа".