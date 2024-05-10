Жительница Барнаула пожаловалась на соседей, которые выбрасывают мусор из окна
По словам горожанки, ей очень жаль жить рядом с такими людьми
10 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Пакет с мусором на газоне / Фото: "Инцидент Барнаул"
Женщина рассказала о жильцах дома № 47 по улице Песчаной в Барнауле, которые периодически выкидывают пакеты с мусором прямо из окна.
По ее словам, эти люди живут на верхних этажах. Причина такого поведения с их стороны неизвестна.
"Очень жаль, что такие свиньи живут с нами в одном доме", – цитирует ее телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Ранее еще жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде дома № 7/2 по улице Сиреневой. По ее словам, в помещении забился мусоропровод, ползают тараканы и стоит сильная вонь.
12:07:34 10-05-2024
Заварить мусоропроводы!
12:25:44 10-05-2024
такие везде есть
12:31:38 10-05-2024
Жалко у пчелки. Видел картинку. Домкомша во дворе поднимает голову и кричит:Это вы сейчас окурок с балкона выбросили.Спуститесь,уберите, оштрафую.Ах, вы квартиранты-тогда выселю. Всё от актива дома зависит.
14:12:55 10-05-2024
Гость (12:31:38 10-05-2024) Жалко у пчелки. Видел картинку. Домкомша во дворе поднимает ... Кидать окурки с балкона это моветон.. Дворяне так не поступают
15:15:19 10-05-2024
Гость (12:31:38 10-05-2024) Жалко у пчелки. Видел картинку. Домкомша во дворе поднимает ... "Всё от актива дома зависит." - да, от хозяина дома, района, города, .. и далее.
21:52:42 10-05-2024
dok_CФ (15:15:19 10-05-2024) "Всё от актива дома зависит." - да, от хозяина дома, района,...
В одном и том же многоквартирном доме подъезд как конфетка,в другом старые оконные рамы еще с момента вселения.В обоих подъездах по 36 квартир...
12:33:11 10-05-2024
ну что вы, какие "свиньи"?... это блоховозы (ц) гадят же))
13:05:35 10-05-2024
Сам по себе мусоропровод не забивается. Его забивают заграницы проживающие рядом.
15:04:03 10-05-2024
У нас одна "прицесс" из окна водой плескать приноровилась на прохожих.
Возмущаются и пригрозили этой без башенной,а что толку.Поливает .
20:29:01 10-05-2024
Как всегда, селюки и понаехи. От них грязь, вонь, дикий ор постоянный.
22:20:46 10-05-2024
Гость (20:29:01 10-05-2024) Как всегда, селюки и понаехи. От них грязь, вонь, дикий ор п... Не только от селюков, к примеру, у нас на 5-ом проживала "Заслуженный учитель" российской федерации, так из кухни постоянно выкидывала пакеты с мусором и никакие увещевания на неё не действовали. Как она заработала такое почетное звание - загадка.
22:42:52 10-05-2024
Гость (22:20:46 10-05-2024) Не только от селюков, к примеру, у нас на 5-ом проживала "За... Ещё от приехавших из Казахстана. У нас Анька на пятом постоянно смолит, под балконами слой бычков. Уверяет, что она по образованию психолог. Такое в Казахии образование...