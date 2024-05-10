Жительница Барнаула пожаловалась на соседей, которые выбрасывают мусор из окна

По словам горожанки, ей очень жаль жить рядом с такими людьми

10 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Пакет с мусором на газоне / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина рассказала о жильцах дома № 47 по улице Песчаной в Барнауле, которые периодически выкидывают пакеты с мусором прямо из окна.

По ее словам, эти люди живут на верхних этажах. Причина такого поведения с их стороны неизвестна.

"Очень жаль, что такие свиньи живут с нами в одном доме", – цитирует ее телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Ранее еще жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде дома № 7/2 по улице Сиреневой. По ее словам, в помещении забился мусоропровод, ползают тараканы и стоит сильная вонь.