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Жительница Барнаула пожаловалась на соседей, которые выбрасывают мусор из окна

По словам горожанки, ей очень жаль жить рядом с такими людьми

10 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Пакет с мусором на газоне / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пакет с мусором на газоне / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина рассказала о жильцах дома № 47 по улице Песчаной в Барнауле, которые периодически выкидывают пакеты с мусором прямо из окна.

По ее словам, эти люди живут на верхних этажах. Причина такого поведения с их стороны неизвестна.

"Очень жаль, что такие свиньи живут с нами в одном доме", – цитирует ее телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Ранее еще жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде дома № 7/2 по улице Сиреневой. По ее словам, в помещении забился мусоропровод, ползают тараканы и стоит сильная вонь.

Барнаул жалобы и просьбы мусор

Комментарии 12

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Гена

12:07:34 10-05-2024

Заварить мусоропроводы!

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гость

12:25:44 10-05-2024

такие везде есть

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Гость

12:31:38 10-05-2024

Жалко у пчелки. Видел картинку. Домкомша во дворе поднимает голову и кричит:Это вы сейчас окурок с балкона выбросили.Спуститесь,уберите, оштрафую.Ах, вы квартиранты-тогда выселю. Всё от актива дома зависит.

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Гость

14:12:55 10-05-2024

Гость (12:31:38 10-05-2024) Жалко у пчелки. Видел картинку. Домкомша во дворе поднимает ... Кидать окурки с балкона это моветон.. Дворяне так не поступают

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dok_CФ

15:15:19 10-05-2024

Гость (12:31:38 10-05-2024) Жалко у пчелки. Видел картинку. Домкомша во дворе поднимает ... "Всё от актива дома зависит." - да, от хозяина дома, района, города, .. и далее.

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Гость

21:52:42 10-05-2024

dok_CФ (15:15:19 10-05-2024) "Всё от актива дома зависит." - да, от хозяина дома, района,...
В одном и том же многоквартирном доме подъезд как конфетка,в другом старые оконные рамы еще с момента вселения.В обоих подъездах по 36 квартир...

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Элен без ребят

12:33:11 10-05-2024

ну что вы, какие "свиньи"?... это блоховозы (ц) гадят же))

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Гость

13:05:35 10-05-2024

Сам по себе мусоропровод не забивается. Его забивают заграницы проживающие рядом.

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гость

15:04:03 10-05-2024

У нас одна "прицесс" из окна водой плескать приноровилась на прохожих.
Возмущаются и пригрозили этой без башенной,а что толку.Поливает .

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Гость

20:29:01 10-05-2024

Как всегда, селюки и понаехи. От них грязь, вонь, дикий ор постоянный.

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Гость

22:20:46 10-05-2024

Гость (20:29:01 10-05-2024) Как всегда, селюки и понаехи. От них грязь, вонь, дикий ор п... Не только от селюков, к примеру, у нас на 5-ом проживала "Заслуженный учитель" российской федерации, так из кухни постоянно выкидывала пакеты с мусором и никакие увещевания на неё не действовали. Как она заработала такое почетное звание - загадка.

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Гость

22:42:52 10-05-2024

Гость (22:20:46 10-05-2024) Не только от селюков, к примеру, у нас на 5-ом проживала "За... Ещё от приехавших из Казахстана. У нас Анька на пятом постоянно смолит, под балконами слой бычков. Уверяет, что она по образованию психолог. Такое в Казахии образование...

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