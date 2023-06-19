Жительница Барнаула в надежде разбогатеть на инвестициях лишилась 720 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

19 июня 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 51-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, надеясь разбогатеть на инвестициях, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина нашла в интернете рекламу о заработке путем инвестирования в акции известной компании, перешла по ссылке и скачала приложение. Затем ей позвонил якобы представитель инвестиционного фонда и предложил сделать первый взнос в размере 10 тысяч рублей. Через неделю был взнос уже 75 тысяч, потом еще 180 тысяч, затем 108.

В общей сложности с февраля по май потерпевшая "вложила" 720 тысяч рублей. В полицию же она обратилась после того, как ей сообщили о невозможности вывести деньги.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере. Правоохранители проводят проверку.