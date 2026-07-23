Жительница Камня-на-Оби заплатит штраф за продажу настойки соседке
Суд постановил уничтожить всю изъятую спиртосодержащую жидкость
23 июля 2026, 22:31, ИА Амител
В Камне-на-Оби местную жительницу привлекли к административной ответственности за незаконную реализацию домашней спиртовой настойки. Женщина продала соседке бутылку алкоголя собственного изготовления крепостью более 37 градусов, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
О продаже стало известно сотрудникам полиции. Во время проверки правоохранители обнаружили дома у женщины емкости с домашним алкоголем. Изъяты были как оставшаяся продукция, так и бутылка, проданная покупательнице.
«Мировой судья признал жительницу Камня-на-Оби виновной в незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, и назначил ей административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.
Кроме того, суд постановил уничтожить всю изъятую спиртосодержащую жидкость. Постановление уже вступило в законную силу.
23:36:19 23-07-2026
Барыга.
А соседка сознательная.
09:13:05 24-07-2026
А ЗАЧЕМ ПРОДАВАЛА, МОГЛА БЫ И ПОДАРИТЬ.
12:21:45 24-07-2026
Так и сказала бы что подарила. Подарок дорогой, чуть-чуть попросила компенсировать. Соседка сволочь, чего уж там . Стукачка?