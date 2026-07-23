Жительница Камня-на-Оби заплатит штраф за продажу настойки соседке

Суд постановил уничтожить всю изъятую спиртосодержащую жидкость

23 июля 2026, 22:31, ИА Амител

Алкоголь, продажа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Камне-на-Оби местную жительницу привлекли к административной ответственности за незаконную реализацию домашней спиртовой настойки. Женщина продала соседке бутылку алкоголя собственного изготовления крепостью более 37 градусов, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

О продаже стало известно сотрудникам полиции. Во время проверки правоохранители обнаружили дома у женщины емкости с домашним алкоголем. Изъяты были как оставшаяся продукция, так и бутылка, проданная покупательнице.

«Мировой судья признал жительницу Камня-на-Оби виновной в незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, и назначил ей административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, суд постановил уничтожить всю изъятую спиртосодержащую жидкость. Постановление уже вступило в законную силу.