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Жительница Камня-на-Оби заплатит штраф за продажу настойки соседке

Суд постановил уничтожить всю изъятую спиртосодержащую жидкость

23 июля 2026, 22:31, ИА Амител

Алкоголь, продажа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Алкоголь, продажа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Камне-на-Оби местную жительницу привлекли к административной ответственности за незаконную реализацию домашней спиртовой настойки. Женщина продала соседке бутылку алкоголя собственного изготовления крепостью более 37 градусов, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

О продаже стало известно сотрудникам полиции. Во время проверки правоохранители обнаружили дома у женщины емкости с домашним алкоголем. Изъяты были как оставшаяся продукция, так и бутылка, проданная покупательнице. 

«Мировой судья признал жительницу Камня-на-Оби виновной в незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, и назначил ей административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, суд постановил уничтожить всю изъятую спиртосодержащую жидкость. Постановление уже вступило в законную силу.

Алтайский край Камень-на-Оби штрафы алкоголь
       

Комментарии 3

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Musik

23:36:19 23-07-2026

Барыга.
А соседка сознательная.

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АНАТОЛЬ

09:13:05 24-07-2026

А ЗАЧЕМ ПРОДАВАЛА, МОГЛА БЫ И ПОДАРИТЬ.

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гость

12:21:45 24-07-2026

Так и сказала бы что подарила. Подарок дорогой, чуть-чуть попросила компенсировать. Соседка сволочь, чего уж там . Стукачка?

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