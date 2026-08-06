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Звезда Первого канала Екатерина Андреева отдыхает на Алтае

Особенно ее восхитил маленький огород с огурцами

06 августа 2026, 23:05, ИА Амител

Екатерина Андреева отдыхает на Алтае и делится впечатлениями в соцсетях.

Телеведущая программы "Время" на Первом канале опубликовала видеообзор отеля и виллы, где она живет, а также показала свой поход в баню с купанием в ночной Катуни.

«Спокойствие и тишина. Мир может быть разным. Но если любить его — он ответит тем же», — подписала одно из своих видео Екатерина Андреева.

Восхитил журналистку и маленький огород с огурцами, помидорами и арбузами. 

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Комментарии 3

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Гость

00:35:51 07-08-2026

и что?! куча народа отдыхает тут на Алтае

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Трагати

09:12:55 07-08-2026

на Клаудию Кристиан похожа.
раньше, смотрел новости и думал - где ее видел

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Гость

10:22:08 07-08-2026

Невыездная? )))

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