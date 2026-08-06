Звезда Первого канала Екатерина Андреева отдыхает на Алтае
Особенно ее восхитил маленький огород с огурцами
06 августа 2026, 23:05, ИА Амител
Екатерина Андреева отдыхает на Алтае и делится впечатлениями в соцсетях.
Телеведущая программы "Время" на Первом канале опубликовала видеообзор отеля и виллы, где она живет, а также показала свой поход в баню с купанием в ночной Катуни.
«Спокойствие и тишина. Мир может быть разным. Но если любить его — он ответит тем же», — подписала одно из своих видео Екатерина Андреева.
Восхитил журналистку и маленький огород с огурцами, помидорами и арбузами.
00:35:51 07-08-2026
и что?! куча народа отдыхает тут на Алтае
09:12:55 07-08-2026
на Клаудию Кристиан похожа.
раньше, смотрел новости и думал - где ее видел
10:22:08 07-08-2026
Невыездная? )))