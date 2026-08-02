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Ольга Бузова выступила с концертом в Яровом. Фото и видео

Певица приезжает в туристический город с 2019 года

02 августа 2026, 15:35, ИА Амител

Ольга Бузова в Яровом / Фото: соцсети Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь приехала в Яровое, которое регулярно посещает с 2019 года. Об отдыхе и прошедшем концерте она рассказала в соцсетях.

«Яровое, спасибо! Уже который год приезжаю к вам, и каждый раз — как в первый раз. Спасибо всем, кто сегодня этот вечер решил провести со мной», — поблагодарила теледива поклонников после концерта.

В этот раз исполнительница отказалась от купания и загара. По словам Бузовой, врачи временно запретили ей водные процедуры и пребывание на солнце из-за последствий недавней травмы — серьезного повреждения колена, полученного при падении в душе.

Ольга Бузова / Фото: из архива amic.ru

Бузова поделилась, как проходит ее реабилитация после операции

Пока ее вопросы врачам остаются без ответа, отметила певица
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Яровое Знаменитости
       

Комментарии 15

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Гость

16:12:02 02-08-2026

Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул !
На неделю приезжай , в Бийск , в Алейск и в Рубцовск!
Но больше всего тебя ждут в Курье .
Это наш угол где даж Бенза нету , а вот ты приедешь и бенз будет

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Гость

16:40:10 02-08-2026


Да и первая стройная женщина в том направлении

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Гость

17:48:55 02-08-2026

Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Напоминает истерики ,связанные с Ласковым Маем.

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Оля

20:12:28 02-08-2026

Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Обязательно приеду.

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Гость

21:03:10 02-08-2026

Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Надоел ты кукарекать про свою Курью с бензином, переезжай в МСК, там все есть

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гость

21:39:07 02-08-2026

Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Не теште себя надеждой,ну приехала и что,бензин так и не появился,не на Яровом,не в Славгороде

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Тоже со стажем

23:40:22 02-08-2026

Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Хто ты воин? Головной убор на улице носите что ли, солнце оно такое.

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Гость

17:55:38 02-08-2026

Оля классная и супер позитивная всегда!

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Гость

19:48:16 02-08-2026

И что, на эту лошадь из дома-2 кто-то еще ходит за деньги)

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Гость

21:04:35 02-08-2026

Просто тощая, никакой физкультуры, спорта, мышц нет...Ужас ужасный!

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Гость

10:46:53 03-08-2026

Гость (21:04:35 02-08-2026) Просто тощая, никакой физкультуры, спорта, мышц нет...Ужас...

помните ее брачный период с романом третьяковым из таганрога?

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Гость

21:24:51 02-08-2026

Раскабанела Оленька

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ну, ну.

07:01:57 03-08-2026

Гость (21:24:51 02-08-2026) Раскабанела Оленька... раскабанивают дикие.
эта одомашненная.

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Гость

11:01:56 03-08-2026

всем бы так кабанеть к 40 годам

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Гость

14:10:16 03-08-2026

Гость (11:01:56 03-08-2026) всем бы так кабанеть к 40 годам... а что происходит к 40 годам? кости "ширеют" и "хормоны"?
или тазы с пельменЯми становятся все больше?

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