Ольга Бузова выступила с концертом в Яровом. Фото и видео
Певица приезжает в туристический город с 2019 года
02 августа 2026, 15:35, ИА Амител
Ольга Бузова в Яровом / Фото: соцсети Ольги Бузовой
Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь приехала в Яровое, которое регулярно посещает с 2019 года. Об отдыхе и прошедшем концерте она рассказала в соцсетях.
«Яровое, спасибо! Уже который год приезжаю к вам, и каждый раз — как в первый раз. Спасибо всем, кто сегодня этот вечер решил провести со мной», — поблагодарила теледива поклонников после концерта.
В этот раз исполнительница отказалась от купания и загара. По словам Бузовой, врачи временно запретили ей водные процедуры и пребывание на солнце из-за последствий недавней травмы — серьезного повреждения колена, полученного при падении в душе.
16:12:02 02-08-2026
Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул !
На неделю приезжай , в Бийск , в Алейск и в Рубцовск!
Но больше всего тебя ждут в Курье .
Это наш угол где даж Бенза нету , а вот ты приедешь и бенз будет
16:40:10 02-08-2026
Да и первая стройная женщина в том направлении
17:48:55 02-08-2026
Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Напоминает истерики ,связанные с Ласковым Маем.
20:12:28 02-08-2026
Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Обязательно приеду.
21:03:10 02-08-2026
Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Надоел ты кукарекать про свою Курью с бензином, переезжай в МСК, там все есть
21:39:07 02-08-2026
Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Не теште себя надеждой,ну приехала и что,бензин так и не появился,не на Яровом,не в Славгороде
23:40:22 02-08-2026
Гость (16:12:02 02-08-2026) Оля ! ты лучшая приезжай к нам в Барнаул ! На неделю при... Хто ты воин? Головной убор на улице носите что ли, солнце оно такое.
17:55:38 02-08-2026
Оля классная и супер позитивная всегда!
19:48:16 02-08-2026
И что, на эту лошадь из дома-2 кто-то еще ходит за деньги)
21:04:35 02-08-2026
Просто тощая, никакой физкультуры, спорта, мышц нет...Ужас ужасный!
10:46:53 03-08-2026
Гость (21:04:35 02-08-2026) Просто тощая, никакой физкультуры, спорта, мышц нет...Ужас...
помните ее брачный период с романом третьяковым из таганрога?
21:24:51 02-08-2026
Раскабанела Оленька
07:01:57 03-08-2026
Гость (21:24:51 02-08-2026) Раскабанела Оленька... раскабанивают дикие.
эта одомашненная.
11:01:56 03-08-2026
всем бы так кабанеть к 40 годам
14:10:16 03-08-2026
Гость (11:01:56 03-08-2026) всем бы так кабанеть к 40 годам... а что происходит к 40 годам? кости "ширеют" и "хормоны"?
или тазы с пельменЯми становятся все больше?