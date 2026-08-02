Ольга Бузова выступила с концертом в Яровом. Фото и видео

Певица приезжает в туристический город с 2019 года

02 августа 2026, 15:35, ИА Амител

Ольга Бузова в Яровом / Фото: соцсети Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь приехала в Яровое, которое регулярно посещает с 2019 года. Об отдыхе и прошедшем концерте она рассказала в соцсетях.

«Яровое, спасибо! Уже который год приезжаю к вам, и каждый раз — как в первый раз. Спасибо всем, кто сегодня этот вечер решил провести со мной», — поблагодарила теледива поклонников после концерта.

В этот раз исполнительница отказалась от купания и загара. По словам Бузовой, врачи временно запретили ей водные процедуры и пребывание на солнце из-за последствий недавней травмы — серьезного повреждения колена, полученного при падении в душе.