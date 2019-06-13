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Не дай себе засохнуть: чего нельзя делать 13 июня, на Зеленые святки

, ИА "Амител"
Приход лета, эротические песни и русалки
Фото: antrio.ru

Фото: antrio.ru


В современном календаре 13 июня – день как день. А вот наши предки славяне в этот день давали имена детям и выполняли обряд подрезания. Еще пели неприличные песни и ждали прихода русалок. Начинались Зеленые святки. Рассказываем, что это за праздник. 

1

Что это за праздник?

Зеленые святки или по-другому Семик – праздник перехода от весны к лету, символ начала полевых работ. С принятием христианства зеленосвяточную неделю стали называть неделей перед Троицей. Природа в этот день становится ближе к земле и самим людям.

2
Как отмечались Зеленые святки?

Славяне полагали, что наступление лета знаменует наступление новой жизни. Поэтому мальчики становились мужчинами (переход в брачный возраст), над девушками проводился другой обряд – "кумления". В лесу на деревьях развешивали веночки. Девушки проходили через них и целовали крестики с крашеными яйцами. А на пирушке молодые люди находили друг друга. Эти обряды сопровождались неприличными песнопениями для привлечения противоположного пола. Кумовство свершалось только на Петровское заговенье.

Вообще, достоверно известно, что до принятия христианства славяне, подобно другими племенам, устраивали пирушки и оргии, а позже совершили переход от матриархата к патриархату. Славянский жених мог прогневаться на невесту, если обнаруживал, что она девственница. Избранница должна быть опытной и желанной для других. 

Важнейшим был обряд, связанный с березкой. Лесную красавицу торжественно выносили в село, вокруг танцевали ряженые черти и русалки.

3
Причем тут русалки?

Приход русалок славяне сравнивали с приходом ушедших душ – погибших родных, не выживших маленьких детей. Считалось, что во время Троицкой субботы они всегда находились рядом – прятались в полях, на березах. Был и обряд провода призрачных гостей – русалок. Также поминали самоубийц-утопленников, висельников.

4
Чего нельзя делать в этот день?

Этот день считается "сухим", потому что не рекомендуется рвать траву, рубить деревья. Все, к чему прикоснешься, может засохнуть. Славяне даже сушили на солнышке одежду.

Зато в этот день принято сажать и сеять, заговаривать рассаду и семена на богатый урожай.

5
Какие есть приметы на этот день?

Дождь идет 13 июня – значит, урожай будет небогатым.

Ночь теплая – жди хорошего урожая овощей.

Утром туман стоит – это к грибному лету.

Кукушка громко кукует – вскоре установится хорошая погода.

До того момента, как кукушка куковать начнет, нужно все семена посеять, иначе будет неурожай.

Пауки начали паутину плести – жди хорошей погоды и потепления.

Материал подготовлен Марией Лаврищевой специально для Amic.ru

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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