Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион?

С 1 мая Алтайский край закрывают. Всему виной стремительное распространение коронавирусной инфекции. Скоро на границах региона оборудуют пропускные посты для въезжающих и выезжающих и установят блоки. Об этом 27 апреля на аппаратном совещании правительства региона заявил губернатор Виктор Томенко. Что это значит, как теперь попасть в регион и кого будут останавливать полицейские – читайте в материале amic.ru.
До конца апреля посты будут функционировать в наблюдательном режиме. Останавливать автомобили будут выборочно: при остановке уточнят цели поездки и проверят документы.
Однако с 1 мая 2020 года меры ужесточат: границы Алтайского края закроют. Тогда при остановке у выезжающего за пределы региона уточнят, насколько поездка срочная и необходимая. А также предупредят, что по возвращению в Алтайский край "путешественник" сядет на 14-дневный карантин.
На въезде в Алтайский край вам выдадут постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции. Это значит, что вы должны сидеть дома и ни с кем не контактировать. Все в точности так же, как и с прилетающими в регион из-за границы: нельзя даже выносить мусор, ходить в магазин и забирать посылки. В течение 14 дней полицейские и врачи будут следить за тем, как вы соблюдаете режим изоляции.
Напомним, с 24 апреля все въезжающие обязаны сообщить о своем приезде по номеру 112 (указать регион, откуда прибыл и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения). Двухнедельный карантин они должны соблюдать по месту прописки либо по месту пребывания. Где должны соблюдать карантин люди, которые приезжают в регион, но им негде остановиться, – не уточняется. Также неизвестно, будут ли им отказывать во въезде.
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Комментарии
Принимаемые меры кратко можно охарактеризовать как "недостаточно и поздно"
Вопрос, а как будет осуществляться поставка продуктов и т. д. в Алтайский край? Машина заехала и потом водитель не сможет покинуть регион 14 дней? Что тогда будет на полках магазинов?
Очень интересно, как будет выглядеть логистика
Тоесть весь бизнес Похоронят, как надоело финансировать эти идеи за счет населения, властям пора уже определится или самим спрятаться или всетаки поддержать население и бизнес, а не спасать за счет бюджета свои корпорации, мы налоги платим чтобы спасать ЖД Авиа монстров?
Блин, все планы покорёжились...
Мне не хватает свободы! Чем один регион отличен от другого по уровню ковидности, что требуются такие меры???
Склады всех продуктовых ритейлеров просто набиты под завязку, помимо этого есть несколько складов, там тоже все забито, или народ решил во время изоляции уесться вусмерть и умереть от обжорства, не дожидаясь коронавируса???