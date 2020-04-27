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Пропускной режим на границах Алтайского края. Как теперь въехать в регион?

, ИА "Амител"
С 1 мая Алтайский край закроют
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 мая Алтайский край закрывают. Всему виной стремительное распространение коронавирусной инфекции. Скоро на границах региона оборудуют пропускные посты для въезжающих и выезжающих и установят блоки. Об этом 27 апреля на аппаратном совещании правительства региона заявил губернатор Виктор Томенко. Что это значит, как теперь попасть в регион и кого будут останавливать полицейские – читайте в материале amic.ru.

1
Где установят пропускные посты?
На всех дорогах межрегионального значения. То есть на границе с Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай. На постах будут присутствовать сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления.
2
Как будут работать посты и кого будут останавливать?

До конца апреля посты будут функционировать в наблюдательном режиме. Останавливать автомобили будут выборочно: при остановке уточнят цели поездки и проверят документы.

Однако с 1 мая 2020 года меры ужесточат: границы Алтайского края закроют. Тогда при остановке у выезжающего за пределы региона уточнят, насколько поездка срочная и необходимая. А также предупредят, что по возвращению в Алтайский край "путешественник" сядет на 14-дневный карантин.

3
Я приехал в регион. Что меня ждет и как узнают, что я не соблюдаю изоляцию?

На въезде в Алтайский край вам выдадут постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции. Это значит, что вы должны сидеть дома и ни с кем не контактировать. Все в точности так же, как и с прилетающими в регион из-за границы: нельзя даже выносить мусор, ходить в магазин и забирать посылки. В течение 14 дней полицейские и врачи будут следить за тем, как вы соблюдаете режим изоляции.

Напомним, с 24 апреля все въезжающие обязаны сообщить о своем приезде по номеру 112 (указать регион, откуда прибыл и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения). Двухнедельный карантин они должны соблюдать по месту прописки либо по месту пребывания. Где должны соблюдать карантин люди, которые приезжают в регион, но им негде остановиться, – не уточняется. Также неизвестно, будут ли им отказывать во въезде.

4
И надолго ли закроют границы?
Пока неизвестно. Но, скорее всего, до тех пор, пока эпидситуация не улучшится. Пока она только ухудшается: по данным на 27 апреля, в крае 310 заболевших, хотя две недели назад было всего 30. 
5
И что, это только в Алтайском крае?
Нет. Такой же режим введут в скором времени в Новосибирской и в Кемеровской областях. Республика Алтай уже ввела этот запрет. "Мы должны защититься и дать такую возможность нашим соседям. Все регионы Сибири включатся в эту ситуацию", – подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

 

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

27.04.2020 17:57
- гость -

Принимаемые меры кратко можно охарактеризовать как "недостаточно и поздно"

27.04.2020 17:57
Житель

Вопрос, а как будет осуществляться поставка продуктов и т. д. в Алтайский край? Машина заехала и потом водитель не сможет покинуть регион 14 дней? Что тогда будет на полках магазинов?

27.04.2020 18:26
Пионер

Очень интересно, как будет выглядеть логистика

27.04.2020 18:34
- гость -

Тоесть весь бизнес Похоронят, как надоело финансировать эти идеи за счет населения, властям пора уже определится или самим спрятаться или всетаки поддержать население и бизнес, а не спасать за счет бюджета свои корпорации, мы налоги платим чтобы спасать ЖД Авиа монстров?

27.04.2020 19:09
- гость -

Блин, все планы покорёжились...

27.04.2020 19:10
М

Мне не хватает свободы! Чем один регион отличен от другого по уровню ковидности, что требуются такие меры???

27.04.2020 19:19
Зануда

Склады всех продуктовых ритейлеров просто набиты под завязку, помимо этого есть несколько складов, там тоже все забито, или народ решил во время изоляции уесться вусмерть и умереть от обжорства, не дожидаясь коронавируса???

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