Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется?

Губернатор Алтайского края установил новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Виктор Томенко ввел карантин для всех, кто заехал на территорию региона.

С 24 апреля (с даты подписания указа) появились новые обязательные требования.

Для граждан:

Соблюдать 14-дневный карантин всем, кто приехал в Алтайский край любым видом транспорта из любого региона России. Кроме Москвы, потому что для них обязательный карантин ввели еще 17 апреля.

Соблюдать 14-дневный карантин всем, кто осуществляет внутренние или транзитные перевозки.

Они обязаны сообщить о своем приезде по номеру 112 (указать регион, откуда прибыл и когда, свои регистрационные данные и место фактического нахождения. Самоизоляция должна быть либо по месту прописки, либо по месту пребывания.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей:

Обеспечить условия самоизоляции для вахтовиков.

Строго соблюдать все предписания и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

Для муниципальной власти (это рекомендация):

Провести дезинфекцию помещений, где находились зараженные коронавирусом.

Также 24 апреля губернатор объявил карантин в Змеиногорском районе. Теперь и въезд в район, и выезд из него перекрыты. Людям запрещено покидать дома, кроме случаев неотложной помощи, выхода в аптеку, магазин. В муниципалитете уже 38 подтвержденных случаев заболевания. Все, кроме одного, являются работниками Корбалихинского рудника. Еще у 50 человек в районе положительные предварительные тесты, но они перепроверяются.

Ранее Виктор Томенко временно отменил продуктовые ярмарки, запретил массовые религиозные мероприятия, рекомендовал не посещать кладбища. Гражданам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем рекомендовано оставаться дома. Всем остальным по возможности тоже, выходя только в аптеку, ближайший магазин и на расстояние 100 метров от дома с собакой.

По данным на 24 апреля, в Алтайском крае заражено 152 человека, выздоровело 18, один скончался.