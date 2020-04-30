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Вопрос дня



Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?

, ИА "Амител"
Правда, мы не обещаем, что уже завтра ничего не поменяется снова

Из-за пандемии коронавируса изменения в законодательстве происходят каждую неделю. И нововведения теперь появляются не с первым числом нового месяца, а с очередным выступлением президента (а в Алтайском крае – еще и губернатора). Мы собрали самые важные изменения, которые повлияют на жизнь в России и в Алтайском крае в мае. Но не гарантируем, что уже завтра не появится что-то новое.

1
Нерабочие дни продлили до 12 мая

С таким объявлением Владимир Путин обратился к россиянам в ходе совещания с губернаторами и членами правительства. Причем президент подчеркнул, что режим нерабочих дней распространяется не только на праздники с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но и на период с 6 по 8 мая. Как и прежде, нерабочие дни предполагают сохранение зарплаты для сотрудников (по крайней мере, на бумаге).

Напомним, это уже третье подобное заявление президента. Сначала он обратился к нации 25 марта и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля Путин снова выступил перед россиянами: на этот раз нерабочим он решил сделать весь апрель. Но это вовсе не означает, что после 11 мая нерабочие дни закончатся: это решение властям еще предстоит принять.

2
В мае ограничения, возможно, начнут смягчать

Об этом президент сказал на том же совещании. Если за период майских праздников эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то с 12 мая в России начнут поэтапно снимать ограничения. При этом Путин подчеркнул, что решения по разным регионам будут приниматься отдельно.

"Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Поэтому нельзя под копирку отменять ограничения", – отметил гарант Конституции.

До 5 мая Путин поручил правительству разработать критерии, по которым будут определять возможность последовательного выхода из ограничений. А затем у региональных властей будет неделя, чтобы определиться с тем, стоит ли смягчать режим и как это сделать.

3
Границы Алтайского края закроют

При этом в Алтайском крае режим ограничений пока только ужесточают. С 1 мая на границах региона введут жесткий пропускной режим. Такие же ограничения уже действуют в Республике Алтай, скоро их планируют ввести в Кемеровской и Новосибирской областях. 

На всех дорогах межрегионального значения организовали КПП. Уже сейчас сотрудники Госавтоинспекции, Роспотребнадзора и Росгвардии работают в режиме наблюдения. Но с 1 мая ведомства начнут действовать по-другому: останавливать машины, спрашивать цель приезда и смотреть документы.

При этом всем, кто приезжает в Алтайский край из других регионов, будут вручать постановление о 14-дневном карантине. А это значит, что в обязательном порядке нужно будет оставаться дома и ни с кем не контактировать: нельзя даже выносить в мусор и ходить в ближайший магазин. Контролировать соблюдение самоизоляции будут полицейские и медики. 

Станут ли пускать в регион людей, которым негде изолироваться в крае, не уточняется.

4
В России все-таки начнется весенний призыв

Призывные комиссии в этом году возобновят работу после 6 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. Такое решение приняли председатели призывных комиссий в субъектах РФ, отмечается в бюллетене, который рассылает ведомство. При этом отправка новобранцев на военную службу начнется на две недели позже – не раньше 20 мая. 

Напомним, традиционно весенний призыв в России начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. В этом году его перенесли из-за распространения коронавируса. Кстати, когда призыв закончится, в министерстве не уточняют.

В сообщении подчеркивается, что комиссариаты работают в противоэпидемиологическом режиме: сотрудники обеспечены защитными масками и антисептиками. А призывников изучают удаленно: "с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств". Правда, как именно, не уточняется.

При этом в ведомстве отметили, что все новобранцы перед отправлением должны будут сдать тест на COVID-19.

5
Банковские переводы станут бесплатными (но не все)

С 1 мая Центробанк отменяет комиссию за денежные переводы между картами разных банков. В Банке России подчеркнули, что пошли на такой шаг для поддержки россиян во время пандемии. 

Правда, операция будет бесплатной только при определенных условиях. Во-первых, комиссию не будут брать за переводы до 100 тысяч рублей. Если вы превысите лимит, комиссия составит 0,5% от суммы, но не больше 1500 рублей.

А во-вторых, оба банка должны быть подключены к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. Сейчас в ней зарегистрировано больше 50 финансово-кредитных организаций. Весь список можно найти на официальном сайте СБП.

6
Что еще обязательно изменится?
На самом деле, много чего. Изменения теперь происходят куда чаще, чем обычно. Но мы все же надеемся, что в первую очередь изменится ваше и наше настроение. На дворе весна, и проводить ее нужно уж точно не с мрачными мыслями о грозном коронавирусе. Надеемся, что скоро инфекцию удастся победить, мир вернется к привычному ритму жизни, по пятницам можно будет отдыхать в кафе, а важные изменения, как и прежде, будут происходить не чаще, чем раз в месяц.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

30.04.2020 07:46
аминь

хорошее будет?
- наверное,- когда-то

30.04.2020 09:12
- гость -

хорошее будет?
- наверное,- когда-то
___________
будет, но не нам )))

30.04.2020 09:41
- гость -

А зарплату срезали...

30.04.2020 10:47
- гость -

"Ужесточат, что бы смягчить". Надо бы в Конституцию записать. Часто используеться. Прижилось.

30.04.2020 11:01
- гость -

Поддержка от банков вообще офигительная. Например, Сбербанк. Сделал за переводы больше 50т.р. в мес суммарно, 1% комиссии! И преподнес это как то - что они отменили комиссию на переводы между регионами.

Путин сказал, убрать комиссию за переводы. Сбербанк - Сделаем! Теперь, если вы в ОДНОМ регионе переводите, например, 100 т.р., то заплатите 500 р - комиссии. И так далее.

Ну, или подключайте платный тариф (200р/мес), и можете переводить до 250 т.р. без комиссии...

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