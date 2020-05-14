Из-за распространения коронавируса Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период. И это не последнее изменение, которое коснется выпускников школ в 2020 году. Когда будет ЕГЭ, кому можно не сдавать и что станет с приемной кампанией в вузы – читайте в материале amic.ru.
Официальные даты еще не объявлены. Известно, что экзамены перенесены "на более поздний срок".
При этом, как стало известно ТАСС, ЕГЭ в России может пройти в период с 4 по 25 августа 2020 или с 11 по 31 августа 2020. Такие сроки предложил рассмотреть Рособрнадзор. Причем в письме ведомства, которое имеется в распоряжении агентства, поясняется, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, так как могут сохраниться последствия текущей эпидситуации.
Однако это не единственное предложение переноса ЕГЭ, которое рассматривают. Рособрнадзор подготовил несколько вариантов расписания в разные сроки: с июня по август. Окончательное даты назовут в ближайшее время, заявили в Минпросвещения.
Да. Это стало новшеством 2020 года. Из-за коронавируса формат проведения ЕГЭ скорректировали.
"Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения", – пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.А тем, кто не собирается поступать в вуз, в аттестат, скорее всего, выставят отметки по итогам года.
Его отменили. Ранее планировалось, что девятые классы в 2020 году будут сдавать только русский язык и математику. Но теперь и этого не будет. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых.
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