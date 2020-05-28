ЕГЭ перенесли на июль, но подать документы в вуз можно будет уже в июне. Как изменится приемная кампания в 2020 году, в каких числах будут принимать документы абитуриентов и как поступить в вуз – читайте в материале amic.ru.
Поступить – нет, но подать документы можно. Это стало новшеством 2020 года.
До Единого государственного экзамена можно будет написать электронное заявление о поступлении в вуз на выбранные направления или специальности. А результаты ЕГЭ отправить в университет позже, после того как они станут известны.
Процедура поступления в 2020 году в основном пройдет онлайн. Подавать документы выпускники смогут в электронной форме через ресурсы вуза либо с помощью сервиса "Поступление в вузы онлайн".
Абитуриенту, помимо заявления, понадобятся фотографии, данные аттестата и результаты ЕГЭ. Для дистанционного поступления нужна будет и электронная подпись абитуриента, рассказали в кадастровой палате.
В этом году для дистанционной подачи документов в российские вузы понадобится и электронная подпись. Получить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах (к примеру, в Федеральной кадастровой палате).
Как уточнили в ведомстве, абитуриенту нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете, оплатить услугу.
Для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН. А после нужно будет обратиться в пункт оказания услуги для удостоверения личности.
Удаленно. Министерство образования рекомендовало вузам использовать онлайн-формат. Уточнять эту информацию нужно в конкретном вузе, так как все образовательные учреждения по-разному будут организовывать вступительные экзамены.
В 2020 году зачисление в вузы пройдет в августе. Процедуру проведут в более сжатые сроки, чтобы студенты смогли приступить к обучению с 1 сентября. Ранее Дмитрий Афанасьев, замминистра науки и высшего образования, говорил, что, скорее всего, зачисление пройдет по обычной формуле: первым приказом – льготники, а потом – все остальные.
Абитуриенты могут подать документы в пять вузов, и в каждом из них по трем специальностям.
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Комментарии
Вот у моего ребенка нет ИНН (не было необходимости заводить). Где его брать-то? И с какого перепугу я должна выкладывать деньги за электронную подпись, которая больше никогда и нигде не понадобится?
Значит, отложили на июль ЕГЭ, чтобы поберечь детей, а вот удостоверять личность они должны ЛИЧНО явившись в пункт оказания услуги - одно с другим не вяжется, не находите?
Вступительные экзамены онлайн?? Опять Северный Кавказ удачно поступит
28.05.2020 16:13
- гость -
Речь в статье о подаче документов онлайн, а не о сдаче вступительных экзаменов. Остыньте!