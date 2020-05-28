Электронная подпись? Как ее получить?

В этом году для дистанционной подачи документов в российские вузы понадобится и электронная подпись. Получить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах (к примеру, в Федеральной кадастровой палате).

Как уточнили в ведомстве, абитуриенту нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете, оплатить услугу.

Для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН. А после нужно будет обратиться в пункт оказания услуги для удостоверения личности.