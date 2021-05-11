Что произошло в казанской школе и сколько человек погибло?

Стрельба произошла в казанской школе № 175 во время уроков 11 мая. Несколько человек погибли. Всё, что известно об этом инциденте на данный момент, читайте на amic.ru.
Двум подросткам удалось пронести оружие в школу № 175 в Казани, сообщает "Интерфакс". Позже в МВД Татарстана рассказали, что информация о втором стрелке неверная, нападавший был один. Он прошёл с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Минпросвещения.
Сначала он убил охранника, который сидел на вахте. Тревожная кнопка на посту отсутствовала. Затем парень напал на учительницу и в коридоре расстрелял учеников.
ТАСС со ссылкой на одну из учениц пишет, что в школе сначала прогремел взрыв, а затем началась стрельба. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.
На вызов выехало более 20 бригад скорой медицинской помощи Казани. На месте работают медики республиканского центра медицины катастроф. Госпитализированы 13 человек. Позже количество пострадавших увеличилось до 20. Шестеро детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС.
По данным телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.
Ильназ Галявиев – бывший ученик казанской школы № 175. Из этого учебного заведения он выпустился четыре года назад. Во время обучения у него сложились плохие отношения с одноклассниками и педагогами, сообщает РЕН ТВ.
Гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска на него было оформлено официально. Он зарегистрировал его 16 апреля. Охотничий билет получил на два месяца раньше.
Сегодня утром парень выложил в свой телеграм-канал пост, в котором сообщил, что планирует преступление.
"Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь", – написал он.
Информация обновлена и дополнена 11 мая в 17:01
Комментарии
Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев
Почему его в здание школы пустили?
11.05.2021 14:58
- гость -
Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев
Почему его в здание школы пустили?
Убил охранника
Ну и смысл весь охраны с школе? Погибла куча людей
Мда, ждем теперь очередных запретительных и ограничительных "законодательных инициатив" от "законотворцев" с барометром на лбу и флюгером на носу.
11.05.2021 15:29
Гость
Смысл только в отчетности и показухе!
Опять не пойму, зачем охранник если просто так уже можно войти и лишить его жизни, как то не так должно быть
Это же как нужно было "обидеть" этого умственно отсталого "ребенка", что бы он так мстил? Причем, как я понимаю не только людям которые его обидели, а просто - первым попавшимся!
Мне это напоминает взрывы домов, а также призыв сплотиться вокруг лидера..
Странно, 4 года назад закончил и пришёл мстить. 4 года готовился что-ли? Хотя, если сумашедший - тогда понятно
11.05.2021 15:40
- гость -
А мне это напоминает расстрел в Керчи, там много вопросов было. Причем очень даже спорных о "реальном" убийце, которого ликвидировали.
Учился в 70-80х годах. Бывало и дрались в школе и с учителями спорили (но не оскорбляли их),но что бы убить кого то... даже и в мыслях не было...
Вот не могу представить, как это так можно... просто так взять и убить ради своего удовольствия...
11.05.2021 15:33
АБОРИГЕН
Мда, ждем теперь очередных запретительных и ограничительных "законодательных инициатив" от "законотворцев" с барометром на лбу и флюгером на носу.
О и главный оппозиционер и либерал нарисовался, подскажи своей любимице ксюше интервью у него взять.
Мое мнение, это просто трусливый шакал! Он только может показывать свою "силу" на слабом, а от сильного соперника будет прятаться и скулить. Обидел его гинеколог, который не сделал вовремя аборт его маме!
11.05.2021 15:33
АБОРИГЕН
Мда, ждем теперь очередных запретительных и ограничительных "законодательных инициатив" от "законотворцев" с барометром на лбу и флюгером на носу.
Теперь надо ждать, что оппозиция начнет оправдывать этого милого ребенка, доведенного до отчаяния этим "крававым рыжымом".
Похоже,двое сговорились.Стрелявший нападавший,кто в этой школе на данный момент учился ликвидирован,другой,постарше,устроитель взрывов задержан...
Какие мотивы, если в бошках ... .
Мусарам надо жалование ещё добавить
11.05.2021 15:45
- гость -
Плохо помнишь, бывало и такое и у нас в Барнауле, в 80-х. Одного конечно застрелил, но было тоже.
Откуда эта жажда крови маленьких беззащитных детей???
Исламизация региона не идет на пользу.
Соболезнования близким погибших детей.:\
11.05.2021 16:07
- гость -
А силовики то причем? В данной ситуации обвинять их бессмысленно. Поверьте, этот будущий убийца вел себя нормально, как порядочный гражданин.
Ужас!
Учитель стал никем, а школа ничем...
Ученик -превыше всего, родители - судьи . И всё на фоне болтовни всепоглащающей.
"Хвать - летит над полем семя.
Здравствуй, нынешнее племя.
Хлоп - стучит горох об стену,
Оп - мы вырастили смену."
(группа Nautilus Pompilius)
Беси вселились, так бы моя бабушка сказала
Чем больше с такими "детишками" носятся, как дураки с писаной торбой, тем чаще из них такая отморозь и получается. Детоцентризм до добра не доведет, будет еще хуже! Какой это подросток? Мужик уже взрослый. По возрасту должен уже и в армии отслужить.
Все сейчас учителям попадёт почему плохо воспитали и плохо учили, ещё родители присоединятся
Судить таких вместе с родителями.
Все сейчас учителям попадёт почему плохо воспитали и плохо учили, ещё родители присоединятся
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да, а классных руководителей заставят переписывать планы воспитательной работы, вносить туда дополнительные мероприятия противодействия терроризму ит.п.
где там Бутина со своими предложениями?
11.05.2021 15:54
- гость -
А у тебя нет вопросов? Тебя не смущает что государство тратит на всю эту непомерно раздутую банду бессмысленных силовиков миллиарды рублей налогоплательщиков? Что всё зажато-пережато, запрещено и ограничено, а тут вдруг раз и происходит подобное?
А что раньше у него посты в телеге были примерного гражданина? с ником "бог"...?
Нейтрализовал вот так всего одного охранника и делай с детьми что хочешь, родителям горе конечно
11.05.2021 16:40
АБОРИГЕН
не смущает, пока такие как Вы будете мутить мозг молодому поколению
вбивая им что все вокруг им должны с рождения, вместо того что все зарабатывается трудом
В стране воссоздано антагонистическое классовое общество, основанное на эксплуатации человека человеком.
К тому же у молодёжи без денег, связей и блата нет вообще никаких шансов на будущее.
Поэтому подобные инциденты будут происходить всё чаще и чаще.
В бюджетных учреждениях, где мужчины работают, заставляют держать охранника, от которого толку ноль, хоть Федора Емельяненко посадите охранником.